Netflix : on en sait plus sur les films Narnia et il y a une surprise

Ayant signé un deal avec Netflix afin de réaliser deux films "Narnia", Greta Gerwig pourrait nous proposer l’adaptation d’une histoire située dans cet univers qui n’a pas encore été portée à l’écran.

Greta Gerwig prête à se plonger dans Le Monde de Narnia

Entre 2005 et 2010, trois des sept livres de C.S. Lewis faisant partie de sa saga Le Monde de Narnia ont été adaptés à l’écran. Désormais, c’est au tour de Netflix de préparer de nouvelles adaptations des histoires écrites par l’auteur britannique.

Depuis juillet 2023, Greta Gerwig est officiellement impliquée dans ces adaptations. Celle qui a dirigé le carton Barbie a signé pour écrire et réaliser deux films Narnia. Pour le moment, on ne sait pas avec certitude quels romans de cet univers elle va adapter. Mais Jason Isaacs pourrait avoir vendu la mèche.

La réalisatrice adaptera-t-elle Le Neveu du Magicien ?

Au cours d’une récente interview avec The Week, Jason Isaacs s’est livré sur ses romans préférés. Il a notamment choisi Le Neveu du Magicien, qui est un préquel du tome intitulé Le Lion, La Sorcière blanche et l’Armoire magique, porté à l’écran en 2005. Et l’acteur a vraisemblablement révélé que Greta Gerwig préparait l’adaptation de ce préquel :

J’adorais tous les livres Narnia quand j’étais petit. Quand on dit à Peter qu’il ne reviendrait pas, j’ai compris quelque chose de déchirant sur la mortalité. J’ai choisi celui-ci parce que Greta Gerwig s’apprête à en faire un film, et je suis très impatient de le voir.

D’après l’acteur britannique, Greta Gerwig va donc adapter Le Neveu du Magicien. Si tel est le cas, on ne sait pas si cette dernière consacrera un film à cette histoire, ou les deux qu’elle a signé pour réaliser. Jusqu’à présent, Jason Isaacs n’a pas non plus été annoncé au casting des nouveaux longs-métrages Narnia. Il convient donc de prendre ses propos avec précaution.

Vers une première adaptation pour le préquel

Toutefois, si Jason Isaacs a vu juste, Greta Gerwig adaptera donc pour la première fois à l’écran Le Neveu du Magicien. Dans le roman de C.S. Lewis, cette histoire se déroule environ 1000 ans avant Le Lion, La Sorcière blanche et l’Armoire magique. Elle présente les origines de Narnia, et le célèbre Aslan y joue un rôle important. Il y est accompagné de deux enfants venant du Londres du début du XXème siècle, Digory et Polly.

On attend donc la confirmation (ou l’infirmation) officielle de Netflix sur l’adaptation du livre Le Neveu du magicien. Les nouvelles sur les deux films de Greta Gerwig restent pour le moment rares. On ne sait notamment pas si Netflix a prévu d’adapter les sept livres Narnia, ou seulement certains d’entre eux.