Netflix : on regarde quoi ce week-end du 15 juin ?

Et si on s'installait devant Netflix pour passer le week-end du 15 et 16 juin ? On vous propose deux films et une série à regarder sur la plateforme de streaming, avec une nouveauté originale Netflix, un classique indémodable et une série tendance.

La nouveauté Netflix Impossible de passer à côté du phénomène du moment, le film de requins Sous la Seine, production française qui rencontre un succès inédit dans le monde entier. Sorti sur la plateforme le 5 juin 2024, le film est toujours Top 1 dans le monde et accumule des dizaines de millions d'heures vues. Avec son histoire de requin qui pointe son aileron dans la Seine alors que s'y préparent les championnats du monde de triathlon, Xavier Gens met en scène un film foutraque, dont il est difficile de déterminer combien il est sérieux et combien il est totalement ridicule. Sous la Seine ©Netflix Si en France les critiques ont été majoritairement négatives, les avis sont élogieux à l'étranger concernant Sous la Seine, avec une célébration de son côté fun et des félicitations pour la représentation visuelle des terribles prédateurs du film. Ainsi, que l'on aime ou pas le genre du film de requins, qu'on adhère ou pas finalement au délire de Sous la Seine, le film est dans tous les cas à voir pour se faire son propre avis. Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+ Le classique à avoir vu Ajouté sur Netflix à l'été 2023, Man on Fire de Tony Scott est un classique du cinéma d'action des années 2000, voire même un classique de ce genre tout court. Avec un Denzel Washington ultra-charismatique en garde du corps alcoolique, ex-membre des Forces Spéciales et ancien agent de la CIA, le film raconte comment il va mettre Mexico à feu et à sang quand la jeune Pita Ramos (Dakota Fanning) est enlevée par de dangereux ravisseurs. Ultra-violent, monté avec le style frénétique et saturé propre à Tony Scott, Man on Fire déroule pendant près de 2h30 une furie réjouissante et n'a pas pris une ride depuis sa sortie dans les salles en 2004. Man on Fire ©UGC L'annonce de l'acteur qui portera la série Man on Fire développée par Netflix est une raison supplémentaire de se replonger dans cet univers avec ce film sans limites, garantie d'un samedi soir ou d'un visionnage nocturne réussis. La série à binger Succès de la plateforme depuis ses débuts en 2020, la série en costumes produite par Shonda Rhimes La Chronique des Bridgerton n'en finit pas de passionner les abonnés avec ses romances sulfureuses dans la haute société londonienne du 19e siècle. La seconde partie de la saison 3, composée de quatre épisodes pour conclure cette nouvelle saison débutée le 16 mai 2024, a été mise en ligne le 13 juin.