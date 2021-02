Netflix : Tom Hardy collabore avec le réalisateur de The Raid pour un nouveau film

Après avoir porté le costume de Venom pour la seconde fois en juin prochain, Tom Hardy a prévu de faire un petit tour du côté de Netflix. En effet, l'acteur tiendra les rênes du film "Havok", réalisé par Gareth Evans. Une nouvelle fois, le metteur en scène et la plateforme vont collaborer...

Gareth Evans refait équipe avec Netflix

Ces dernières années, Netflix fait en sorte de s'entourer des meilleurs metteurs en scène pour réaliser ses productions. C'est ainsi que des grands noms tels que Martin Scorsese (The Irishman) ou Alfonso Cuaron (Roma) sont intervenus. Surtout, la plateforme tente désormais de collaborer sur du long terme avec leurs réalisateurs. On sait par exemple que David Fincher (qui a vu son dernier film Mank être diffusé sur Netflix) s'est récemment engagé avec le service de streaming pour les quatre prochaines années. Il en est de même pour Noah Baumbach qui a dernièrement travaillé avec Netflix pour les besoins de Marriage Story.

Gareth Evans commence lui aussi à être un collaborateur privilégié de la plateforme. En effet, celui qui s'est révélé au début des années 2010 avec The Raid (et sa suite) a réalisé pour Netflix Le Bon Apôtre, thriller horrifique sorti en 2018. Depuis, le réalisateur a signé un beau deal pour que ses prochaines réalisations soient diffusées sur la plateforme. Une belle récompense pour celui qui s'est récemment signalé avec sa première (et ultra-violente série) Gangs of London.

Le bon apôtre ©Netflix

Tom Hardy lutte contre la pègre

Tom Hardy s'est récemment signalé pour son interprétation d'Al Capone, dans le film Capone. Le célèbre acteur ne semble décidément pas près de faire une pause puisque juste après Venom 2, il retrouvera le chemin des studios pour jouer le rôle principal du film Netflix mis en scène par Gareth Evans. Intitulé Havoc, le long-métrage est un thriller racontant l'histoire d'un détective (incarné par Hardy) qui va devoir s'infiltrer dans le milieu de la pègre pour sauver le fils d'un politicien. Dans le même temps, il tentera de démêler ce réseau de corruption qui prend toute sa ville au piège.

A noter qu'en plus de jouer dans le projet, Hardy servira également de producteur. Cela démontre bien le degré d'implication qu'il compte mettre pour ce long-métrage. Dans tous les cas, une collaboration entre l'une des plus belles gueules cassées d'Hollywood et le cinéaste d'action britannique promet énormément.