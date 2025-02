Netflix : toutes les nouveautés films et séries du 10 au 16 février 2025

Cette semaine sur Netflix, entre classiques intemporels, films d'animation culte et romances internationales, il y en aura pour tous les goûts. Côté séries, le retour explosif de Cobra Kai et celui des héroïnes de Valeria promettent de belles retrouvailles. Préparez le popcorn, les soirées binge-watching s’annoncent chargées.

Les nouveaux films sur Netflix à voir cette semaine

Comme la semaine dernière, Netflix enrichit son catalogue avec des films variés, à commencer par le drame L'Exception à la règle (10/02), où l'on retrouve Warren Beatty devant et derrière la caméra. Ce film revisite la vieille romance hollywoodienne entre un jeune ambitieux et une actrice en devenir, le tout sous le poids des interdits.

Envie de frissons ? Basic Instinct (14/02) n’a pas pris une ride, avec Sharon Stone dans son rôle mythique de manipulatrice fascinante. Les fans de fantasy, eux, pourront se plonger dans The Witcher : Les Sirènes des Abysses (11/02), un chapitre qui emmène Geralt sur des territoires sous-marins remplis de créatures hostiles.

Pour une touche de légèreté, Netflix mise sur des comédies décalées avec notamment la comédie française originale Lune de miel avec ma mère portée par Michèle Laroque et Julien Frison (12/02). À cela s’ajoutent les aventures hilarantes de Dhoom Dhaam : Vive les Mariés ! (14/02) et de Love Forever, une romance chaotique sur fond de traditions suédoises.

Les amateurs d’animation ne seront pas en reste avec Tempête de boulettes géantes (15/02) et la trilogie Moi, moche et méchant (16/02), tandis que Gladiator (16/02) ou le plus récent Uncharted (16/02) offriront leur dose de combats spectaculaires et d’aventures.

L'agenda des nouveautés

L'Exception à la règle (10/02)

The Witcher : Les Sirènes des Abysses (11/02)

La Mort Avant le Mariage (12/02)

Lune de miel avec ma mère (12/02)

Écrire pour exister (12/02)

La Dolce Villa (13/02)

The Blackening (13/02)

Basic Instinct (14/02)

Dhoom Dhaam : Vive les Mariés ! (14/02)

Love Forever (14/02)

The Most Beautiful Girl in the World (14/02)

Umjolo : L’Amour Incurable (14/02)

Avant que les flammes ne s’éteignent (15/02)

Tempête de boulettes géantes (15/02)

Les Minions (16/02)

Moi, moche et méchant (16/02)

Moi, moche et méchant 2 (16/02)

Moi, moche et méchant 3 (16/02)

La vie est belle (16/02)

Gladiator (16/02)

Uncharted (16/02)

Une merveilleuse histoire du temps (16/02)

Les nouveautés séries à voir cette semaine sur Netflix

L’événement de la semaine, c’est bien sûr le retour de Cobra Kai : Saison 6 – Partie 3 (13/02). Daniel et Johnny continuent de faire équipe face à de nouvelles menaces, dans un tournoi mondial qui mettra leur alliance à rude épreuve.

Autre retour remarqué, celui de The Exchange (13/02), série koweïtienne qui explore l’univers impitoyable de la finance à travers le regard de deux femmes déterminées. Plus proche de nous, Valeria (14/02) revient pour une saison 4. L’héroïne espagnole et ses trois meilleures amies continuent de jongler entre leurs amours compliqués et leurs carrières.

Enfin, les adeptes de télé-réalité trouveront leur bonheur avec la nouvelle saison de Love is Blind (14/02), où des célibataires tenteront une fois de plus de se découvrir… sans jamais se voir. Une formule qui continue de faire ses preuves.

L'agenda des nouveautés séries