Netflix : toutes les nouveautés films et séries du 7 au 13 avril 2025

Quoi de neuf sur Netflix cette semaine ? Découvrez tous les nouveaux films et toutes les nouvelles séries ajoutés du 7 au 13 avril 2025 avec l'arrivée d'une nouvelle saison très attendue

Netflix : les nouveaux films de la semaine

Netflix continue sur sa lancée en cette deuxième semaine d’avril avec une poignée de nouveautés du côté des films. On retiendra notamment Notre monde à refaire, un road trip émouvant entre un père et son fils, ou encore Action ou Vérité dans sa version longue, pour les amateurs de thrillers sous haute tension. La semaine est aussi marquée par plusieurs sorties romantiques ou feel-good, comme Moonrise, Frozen Hot Boys ou I'll See You in My Dreams.

Tous les nouveaux films

Action ou Vérité (version longue) (8 avril 2025)

Notre monde à refaire (9 avril 2025)

Frozen Hot Boys (10 avril 2025)

Moonrise (10 avril 2025)

Bienvenue chez les Khumalos (11 avril 2025)

I'll See You in My Dreams (12 avril 2025)

7 jours et une vie (13 avril 2025)

Netflix : les nouveautés séries de la semaine

Le gros événement de la semaine côté séries, c’est sans conteste Black Mirror : Saison 7, disponible dès le 10 avril. Cette nouvelle salve d’épisodes, toujours orchestrée par Charlie Brooker, promet encore une fois de nous faire frissonner avec ses scénarios dystopiques ultra contemporains. À ses côtés, on retrouve la saison 4 de How to Sell Drugs Online (Fast), et la suite des interviews de David Letterman avec la partie 2 de la saison 5. Enfin, Chronique arctique, El jardinero et Resident Playbook viennent enrichir une sélection éclectique.

Toutes les nouveautés séries