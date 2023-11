Netflix : à peine arrivé, ce film français cartonne dans le monde

C'est un immense carton pour "Voleuses", la comédie d'action française signée Mélanie Laurent sur Netflix ! Depuis sa mise en ligne il y a une semaine, il s'est imposé dans le top 10 de 86 pays du monde. De quoi augurer une suite ?

Voleuses : Mélanie Laurent et sa bande cartonnent sur Netflix

Disponible depuis le 1ᵉʳ novembre dernier, la comédie d'action Voleuses signé Mélanie Laurent est une libre adaptation de la bande dessinée La Grande Odalisque. Il met en scène deux meilleures amies (incarnée par Mélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos), pro des cambriolages de haut vol, qui se lancent dans une dernière mission risquée pour obtenir leur liberté. Pour les accompagner dans cette ultime aventure, elles sont contraintes de collaborer avec une nouvelle venue, campée par Manon Bresch. Évidemment, les choses ne vont pas se dérouler sans encombre.

En France, Voleuses s'est rapidement hissé à la première place des films les plus visionnés sur Netflix, et n'a pas quitté le podium depuis (même si les spectateurs demeurent un peu désarçonnés par la fin ouverte du long-métrage). Plus fort encore, la comédie d'action s'est également imposée partout dans le monde, et les premiers chiffres annoncent un très gros carton.

Le film dans le top 10 de 86 pays

Les premiers chiffres dévoilés par Netflix augurent un très gros coup pour Mélanie Laurent. Ainsi, on découvre que Voleuses s'est imposé dans le top 10 de 86 pays à travers le monde depuis sa sortie, et totalise près de 36 millions d'heures visionnées en une semaine. À titre de comparaison, c'est presque le même score que la totalité des visionnages de Balle Perdue, autre film d'action français à avoir cartonné sur Netflix dans le monde, sur un mois.

Si le succès de Voleuses continue, on peut aisément penser qu'une suite verra le jour (comme pour Balle Perdue), d'autant plus que la bande dessinée La Grande Odalisque comporte un autre volume, qui relate un autre cambriolage pour les trois drôles de dames. Si une suite voit le jour, ça sera également l'occasion d'offrir des réponses sur la fin du film, et sur les années de cavale de Carole.