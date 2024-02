Nicky Larson : Netflix dévoile un premier aperçu de son film live

La plateforme de streaming Netflix a partagé une première image du film "City Hunter" (Nicky Larson en VF), nouvelle adaptation du célèbre manga. Le long-métrage sera mis en ligne le 25 avril.

Netflix s'attaque à City Hunter

Adapter le manga City Hunter en film live action n'est pas une chose aisée. Mais après tout, si Philippe Lacheau l'a fait, pourquoi pas Netflix ? En effet, le réalisateur français a convaincu un large public avec Nicky Larson et le Parfum de Cupidon (2019) - plus d'1,6 million d'entrées en France. Et la plateforme de streaming a décidé à son tour de s'attaquer au personnage créé par Tsukasa Hojo.

Lors de cette annonce, on avait tout de suite pensé à One Piece et Cowboy Bebop, précédents mangas adaptés par Netflix. Mais cette fois, il s'agira d'une production japonaise dirigée par Yuichi Satoh (Strawberry Nights). De plus, pour interpréter le célèbre Ryo Saeba (Nicky Larson en VF), l'acteur Ryohei Suzuki a été choisi. Une nouvelle incarnation après entre autres Jackie Chan et Philippe Lacheau, tandis que Misato Morita sera la nouvelle Kaori (Laura Marconi en VF).

Nicky Larson dans les rues de Shinjuku sur la première image

La plateforme avait dévoilé une première image promotionnelle du comédien dans la peau du personnage. C'est désormais une photo tirée directement du film qu'a publié Netflix sur Twitter, en annonçant la date de diffusion prévue pour le 25 avril. Difficile de se faire une idée sur ce Nicky Larson à partir d'une seule image. Mais les fans du manga sont déjà enthousiastes dans les réponses du post.

Pour rappel, Netflix travaillait sur une relecture de City Hunter depuis une dizaine d'années. L'objectif de la plateforme serait de proposer "une version moderne du manga, se déroulant dans les rues de Shinjuku", un quartier très animé de Tokyo où on trouve notamment des salles de karaoké et des discothèques. Un décor qui devrait plaire à Nicky Larson, adepte des soirées arrosées. Enfin, avec ce film, le réalisateur Yuichi Satoh voudrait mélanger réalisme et fantaisie "tout en rendant hommage au ton des années 1980".

Après la publication de cette image et l'annonce de la date de diffusion, une bande-annonce ne devrait pas tarder à être mise en ligne.