Nightmare Alley : découvrez la bande-annonce du nouveau Guillermo del Toro

Après une série d'images, "Nightmare Alley", le prochain film de Guillermo del Toro, se dévoile avec une première bande-annonce. Le film sortira dans les salles françaises le 19 janvier 2022.

Le nouveau film de Guillermo del Toro

Nightmare Alley est le prochain film très attendu de Guillermo del Toro. Avec, le réalisateur compte changer un peu ses habitudes puisque le film ne devrait contenir aucun élément fantastique. Il s'agit en effet d'une adaptation du roman noir de William Lindsay Gresham titré Le Charlatan (1946). L'occasion pour lui de travailler à nouveau avec certains interprètes, comme Richard Jenkins (La Forme de l'eau) et Ron Perlman (présent dans une grande partie des films du Mexicain). Et d'en diriger d'autres pour la première fois, comme Bradley Cooper, Toni Collette, Rooney Mara, Cate Blanchett et Willem Dafoe. Un très beau casting qui se dévoilait en partie dans les premières images du film.

Nightmare Alley ©TSG Entertainment

Une première bande-annonce

Après ces quelques clichés, on savait qu'une bande-annonce n'allait pas tarder. Elle est désormais disponible (en une d'article) et nous donne un meilleur aperçu de ce que sera Nightmare Alley. À savoir un film noir, très sombre et inquiétant. Pas de créatures cette fois-ci pour Guillermo del Toro mais le cinéaste joue avec des éléments métaphoriques. Cette phrase qui se répète "est-il un homme ou un bête" va dans ce sens.

Du côté de l'histoire, on retrouve donc Bradley Cooper dans le rôle de Stan, qui arrive dans cette étrange fête foraine. Il est annoncé comme étant un beau parleur qui sait comment manipuler les gens. Il décide de s'associer avec Lilith, interprétée ici par Cate Blanchett. Mais cette dernière est en réalité plus dangereuse que lui. La bande-annonce donne en tout cas le ton. Même si Nightmare Alley reste encore très mystérieux, cette première vidéo promotionnelle fait son effet.

Le film est prévu pour la fin d'année aux Etats-Unis. Pour la France, il faudra, comme pour La Forme de l'eau, patienter un peu plus. Chez nous, le film sortira le 19 janvier 2022.