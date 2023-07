Ninja Turtles Teenage Years : une suite est déjà prévue

Alors que "Ninja Turtles : Teenage Years" n'a pas encore débarqué dans les salles obscures, une suite vient d'être officialisée. Leonardo, Donatello, Raphaël et Michelangelo auront également droit à une nouvelle série sur Paramount+.

La nouvelle franchise Ninja Turtles est lancée

Sept ans après le live action Ninja Turtles 2, Leonardo, Donatello, Raphaël et Michelangelo font leur retour au cinéma avec Ninja Turtles : Teenage Years. Un film d'animation coécrit et produit par Seth Rogen et Evan Goldberg, le tandem derrière C'est la fin et L'Interview qui tue, et mis en scène par Jeff Rowe (Les Mitchell contre les machines) et Kyler Spears (Amphibia).

Élevés par leur père adoptif Splinter (Jackie Chan), les quatre frères rêvent de pouvoir vivre pleinement leur adolescence en sortant des égouts de New York dans ce long-métrage. Lorsqu'elles découvrent qu'un mystérieux caïd baptisé Superfly (Ice Cube) terrorise la ville, les tortues se lancent à sa recherche avec l'aide de leur nouvelle amie, l'apprentie journaliste April O'Neil (Ayo Edebiri).

Ninja Turtles : Teenage Years ©Paramount Pictures France

Alors que le film d'animation produit par Paramount et Nickelodeon n'est pas encore sorti, le Hollywood Reporter révèle qu'une suite est d'ores et déjà officialisée. Une série de deux saisons intitulée Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles est également en préparation pour la plateforme Paramount+. Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo) et Brady Noon (Raphaël) doubleront à nouveau les jeunes héros dans ce programme où ils devront chacun vivre leurs aventures de leur côté et apprendre à faire face à de nouvelles menaces sans leurs frères.

Pour le moment, aucune date de sortie et de diffusion n'ont été annoncées pour ces deux projets. Ninja Turtles : Teenage Years est à découvrir au cinéma dès le 9 août 2023.