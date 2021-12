Noël à tous les étages : c'est quoi ce téléfilm avec Jarry ?

Découvrez "Noël à tous les étages", un téléfilm français qui s'inscrit comme son nom l'indique dans la période enchanteresse des fêtes de fin d'année !

Noël à tous les étages : de quoi ça parle ?

Après la série française Christmas Flow proposée sur Netflix, le téléfilm Noël à tous les étages est centré sur la période des fêtes, s'intéresse à la vie d'un immeuble parisien. Ceux qui y vivent ne se croisent que rarement - et, quand c'est le cas, s'échangent à peine quelques mots. Pourtant, les destins de certains se croisent, se lient et se délient, laissant à la fois la porte ouverte à l'espoir et à la peine... Mais tout ce petit monde va devoir se réunir lors du pot de Noël organisé par Ouarda, la concierge, dans la cour de l'immeuble. En parallèle, Thomas Courtois, un astronaute actuellement en mission à bord de la station spatiale internationale, profite du fait qu'il survole chaque jour la France pour parler à sa mère, habitante de l'immeuble !

Vous l'aurez compris, Noël à tous les étages devrait être servi avec une bonne dose d'humour. Evidemment, le pitch du téléfilm - issu d'une co-production entre la France et la Belgique - passe également un message "feel-good" et bienveillant ! Ainsi, si jusqu'alors les résidents ne partagent pas grand chose, il ne fait aucun doute que la magie de Noël viendra changer la donne pour les uns et les autres. Charly de Witte, Benjamin Dumont, Benjamin Euvrard, Ingrid Morley-Pegge, Léa Coquin et Gilles Paquet-Brenner (Il était une fois à Monaco) signent le scénario du téléfilm. Ce dernier officie également comme réalisateur du téléfilm de Noël. Pour la petite histoire, la plupart des auteurs ont d'ores et déjà travaillé ensemble sur le long-métrage Attention au départ, porté par André Dussollier et Jérôme Commandeur.

Noël à tous les étages : avec qui ?

En tête d'affiche du téléfilm, on retrouve la comédienne et chanteuse Leslie Medina (Camping 3). Lannick Gautry (Le Mystère du lac) , ancien surveillant de centre aéré chez Toledano et Nakache dans Nos Jours Heureux, prête ici ses traits au fameux astronaute, tandis que Niseema Theillaud (The Smell of us) campe sa mère. Pour l'anecdote, la comédienne est également celle d'une célèbre actrice française, à savoir Marion Cotillard (La Môme) ! Fatima Adoum (Les mystères de la chorale) incarne Ouarda, la concierge de l'immeuble, tandis qu'Aïssam Medhem (Un si grand soleil) joue son fils et Souad Arsane (A genoux les gars) sa fille.

Noël à tous les étages ©Julien Cauvin

Parmi les autres comédiens à l'affiche de Noël à tous les étages, on retrouve Caroline Anglade (Sauver Lisa), Marie-Anne Chazel (Les Bronzés font du ski), Tchéky Karyo (Une Sirène à Paris), Hélène Alexandridis (Je ne suis pas là pour être aimé), Max Boublil (J'irai mourir dans les Carpates) ou encore Jarry, récemment ovationné pour A tes côtés, poignante fiction notamment portée par Marie-Anne Chazel - et inspirée de son propre parcours. Le casting de Noël à tous les étages se compose donc en majorité d'acteurs ayant un lien fort avec la comédie. Certains et certaines étant de surcroît humoristes à part entière, on gage que le rire devrait être au rendez-vous !

Où et quand regarder le téléfilm ?

TF1 diffusera Noël à tous les étages le lundi 13 décembre au soir. Pour les abonnés à Salto, le programme est d'ores et déjà disponible sur la plateforme de streaming !

Alors, prêts à laisser la magie des fêtes changer le destin des habitants de cet immeuble parisien ?