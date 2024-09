Ce soir à la TV : la taille de Liam Neeson a posé problème pour le tournage de ce très bon thriller

Ce soir CStar diffuse "Non-Stop", un thriller d'action porté par Liam Neeson, qui tente de trouver un tueur dans un avion. Pour le tournage, la taille de l'acteur a posé quelques problèmes.

Quand Liam Neeson cherche un tueur dans un avion

Voilà quelques années que les films d'action de Liam Neeson se suivent et se ressemblent avec plus ou moins de succès. Cependant, durant les années 2010, l'acteur a connu une certaine variété dans ses rôles, apparaissant dans Silence (2017) de Martin Scorsese ou en prêtant sa voix au monstre de Quelques minutes après minuit (2016). Avant cela, la star de la trilogie Taken avait aussi commencé à collaborer avec Jaume Collet-Serra. D'abord pour Sans identité (2011), avant de le retrouver pour Non-Stop (2014), un thriller en huis clos qui n'est pas vraiment fait pour les phobiques de l'avion.

En effet, dans cette série B bien menée, Liam Neeson interprète le marshal Bill Marks, chargé de la sécurité du vol New York - Londres. Un type d'officier qui existe réellement puisque la "police de l'air" a été créée après les attentats du 11 septembre 2001. Liam Neeson avait d'ailleurs rencontré un de ces agents lors d'un vol, bien avant de tourner Non-Stop. Seulement la fiction prend un virage tendu lorsque Bill Marks reçoit un SMS d'un inconnu qui lui ordonne de virer 150 millions de dollars sur son compte en banque. S'il ne s'exécute pas, un passager de l'avion sera tué toutes les 20 minutes.

Liam Neeson - Non-Stop ©Studiocanal

C'est donc une course contre-la-montre dans un avion que propose Jaume Collet-Serra, qui ajoute à cela une ambiance paranoïaque. Bill Marks soupçonnant logiquement les passagers, puisque l'un d'entre eux pourrait être le responsable de ces meurtres. Dès lors, le réalisateur parvient à manipuler le public et à le balader avec des retournements de situation. Sans être un chef-d'œuvre, Non-Stop est un divertissement efficace.

Un problème de taille pour Non-Stop

Comme on peut s'en douter, bien qu'il se déroule entièrement dans un avion, Non-Stop n'a pas été tourné dans les airs, ni même dans un véritable appareil. La production aurait pourtant pu mobiliser un engin et filmer sur le sol. Sauf que les dimensions auraient posé un problème. Pas forcément à cause du matériel de tournage, mais plutôt en raison de la taille de Liam Neeson. En effet, l'acteur d'1m93 est plutôt imposant. Or dans un avion, l'espace est limité. La production a donc fait une reconstitution d'un avion en studio, avec des dimensions plus élevées.

Ce qui n'a pas empêché Liam Neeson de se sentir à l'étroit durant une scène et d'en ressortir blessé. Comme indiqué par Allociné, c'est en filmant la séquence où il se bat dans les toilettes que le comédien s'est cogné contre un miroir. L'espace était alors réduit, et le partenaire de jeu de Liam Neeson était, comme lui, "assez imposant". L'acteur Anson Mount, qui joue Jack Hammond dans le film, mesure 1m85.

Pour cette fois, la grande taille de Liam Neeson a donc été remarquée. Ce qui n'avait pas été le cas des années auparavant lorsqu'il passa une audition pour Princess Bride (1987). L'acteur racontait dans l'émission de Jimmy Kimmel qu'il espérait avoir le rôle de Fezzik, mais le réalisateur Rob Reiner ne l'aurait pas trouvé assez grand pour interpréter le géant. C'est finalement le catcheur André The Giant qui récupéra le rôle.