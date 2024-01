Ce film d'horreur est un des plus attendus de l'année, il sortira finalement en 2025

On espérait le voir en 2024, c'est finalement dès le premier jour de 2025 que sortira le très attendu "Nosferatu" de Robert Eggers, remake d'un classique du cinéma d'horreur.

Nosferatu : un remake très attendu

La fin d'année 2023 était l'occasion de se projeter sur la nouvelle année pour évoquer les films les plus attendus de 2024. Du côté du cinéma d'horreur, il y aura de quoi faire avec près d'une dizaine de longs-métrages déjà datés. Parmi cette liste, un titre alors sans date de sortie sortait un peu du lot : Nosferatu. Le film est attendu pour plusieurs raisons.

Déjà, car il s'agit d'un remake d'un des plus grands classiques du cinéma d'horreur, le Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau, rendu culte grâce à la présence de Max Schreck, absolument terrifiant dans ce film muet adapté du roman Dracula (1897) de Bram Stoker. Un premier remake avait ensuite été réalisé par Werner Herzog, Nosferatu, fantôme de la nuit (1979), avec Klaus Kinski et Isabelle Adjani.

L'autre raison qui fait qu'on a hâte de découvrir cette nouvelle adaptation, c'est la présence à la réalisation de Robert Eggers. Le cinéaste fascine depuis son premier film d'horreur, The Witch (2015), qui révéla Anya Taylor-Joy. Après cela, le réalisateur est revenu avec le très particulier The Lighthouse (2019), un film radical en noir et blanc avec Willem Dafoe et Robert Pattinson. Enfin, Robert Eggers a continué de bousculer le style des blockbusters du moment avec The Northman, film d'aventure inspiré des sagas nordiques, à l'esthétique superbe, et avec un Alexander Skarsgård bestiale.

2025 commencera bien

Enfin, les présences de Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin et Willem Dafoe au casting de ce prochain film de vampire donnent forcément envie. Cependant, alors qu'on espérait découvrir Nosferatu en 2024, on apprend qu'Universal ne le sortira pas avant 2025 en France. Le studio a revu son planning de sortie en décalant notamment Drive-Away Dolls du 3 au 10 avril, et Abigail (autre film de vampires qui s'annonce déjanté) du 17 avril au 29 mai.

Concernant Nosferatu, la date choisie est finalement celle du 1er janvier 2025. Ne vous attendez donc pas à le voir dans les top 10 de cette année. Ce sera en tout cas un bon moyen de débuter 2025. Après tout, juste après le nouvel an, rien ne vaut un bon film d'horreur pour reprendre du poil de la bête. Pour patienter d'ici là, vous pouvez toujours découvrir les premières images du film en cliquant sur la galerie ci-dessous :