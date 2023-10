Ce nouveau film d'horreur est sur Netflix (et il va cartonner)

Ça arrive de Suède et ça devrait plaire au fans du genre horrifique. Slasher teigneux, violent et ironique, très inventif au moment de faire disparaître ses personnages un par un, "Séminaire" a tout du grand succès d'horreur sur Netflix.

C'est quoi Séminaire ?

Un slasher qui sent bon le gore et l'ironie vient d'intégrer le catalogue de Netflix. Titré Séminaire, il se présente ainsi : alors que des employés municipaux sont en séminaire dans la campagne suédoise, des tensions et accusations de corruption vont apparaître entre eux, avant qu'un tueur masqué et très flippant n'arrive pour les massacrer un à un.

Séminaire ©Netflix

Réalisé par Patrik Eklund et adapté du roman de Mats Strandbergs, Séminaire prend un plaisir communicatif à tuer ses personnages avec beaucoup d'imagination et une variété d'armes très utiles au spectacle : poêle à cuire, hélice de moteur de bateau, piège à loup, faucille... Le réalisateur expliquait en février 2023, avec passion et humour :

C'est un honneur de mettre à l'écran avec SF Studios et Netflix "Séminaire". Avec ce roman unique de Mats Strandberg comme modèle et un formidable casting, le film a tout le potentiel pour être un futur classique. Une histoire saisissante, très sanglante et divertissante sur les anti-héros de l'ombre du service public.

Une satire jouissive et sanglante

Comédie horrifique très violente, Séminaire compose avec un humour constant et certains dialogues hilarants entre les différents personnages, pour livrer ainsi une critique très divertissante du monde de l'entreprise et du capitalisme. Un film parfait pour les fans du très bon Severance de Christopher Smith sorti en 2006, et de The Hunt en 2020 de Craig Zobel, malheureusement passé inaperçu. Et on trouverait même dans ces images un air de Sans filtre dans cette violence infligée à des personnages dans leur grande majorité empoisonnés par l'avidité.

Un jour après sa mise en ligne, Séminaire récolte un Tomatometer à 90% et un audience score à 84%. RogerEbert.com lui accorde trois étoiles, soulignant la réussite globale du film malgré une mise en place un peu longue.

Le casting de Séminaire est notamment composé de Katia Winter (NCIS), Adam Lundgren,(Chernobyl) Cecilia Nilsson (Wallander) et Christoffer Nordenrot. Il est disponible sur Netflix depuis le 13 octobre 2023.