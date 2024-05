On sait quand sortira le prochain film de Steven Spielberg

Steven Spielberg sera prochainement de retour au cinéma ! Universal Pictures a en effet annoncé une date de sortie pour la prochaine réalisation du légendaire cinéaste, et un film dans lequel il reviendra à une de ses thématiques préférées.

Steven Spielberg prépare son prochain film

Après la formidable émotion de The Fabelmans, brillant récit autobiographique sorti en 2022, Steven Spielberg n'a pas l'intention de raccrocher. Il a encore de belles années devant lui, comme le montrent ses collègues Martin Scorsese, Michael Mann, Ridley Scott ou encore récemment Francis Ford Coppola avec Megalopolis, qui à plus de 80 ans passés continuent de tourner. Et si le prochain film de Steven Spielberg n'a pas encore d'histoire, de titre ou de casting connu, il a au moins déjà une date de sortie.

Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) - The Fabelmans ©Universal Pictures

C'est en effet, pour le moment, le 15 mai 2026 dans les salles américaines - et donc le 13 mai en France, qu'Universal Pictures a planifié la sortie du nouveau film du réalisateur de Jurassic Park et La Guerre des mondes. Un film dont on connaît par ailleurs le scénariste, et la thématique générale.

Passion extraterrestre

Comme Variety l'avait rapporté en avril 2024, ce prochain film sera un film d'"OVNI", avec un scénario écrit par son collaborateur de longue date le scénariste à succès David Koepp - qui avait notamment scénarisé La Guerre des mondes. La vie extraterrestre et ses péripéties est une thématique qui passionne Steven Spielberg. Il y a déjà consacré trois films, qui ont été trois très grandes réussites. Rencontres du troisième type en 1977, E.T., l'extra-terrestre en 1982 et La Guerre des mondes en 2005.

Autant dire que Steven Spielberg connaît très bien son sujet, et que ce nouveau film promet donc d'être un événement. Il apparaît par ailleurs que l'annonce de cette sortie relègue au second plan un projet de film que Steven Spielberg développait avec Bradley Cooper : sa propre version du film culte Bullitt. Celui-ci, annoncé en travail en février 2022 et prévu chez Warner Bros., n'a pas fait l'objet de mise à jour récente.