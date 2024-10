Nouveau sur Netflix : ce film ambitieux à 180 millions devait lancer une grande franchise, mais ça a été un échec

Déjà disponible sur Netflix France, À la croisée des mondes : La Boussole d'or est un film de 2007 qui ambitionnait de lancer une grande franchise de fantasy. Adapté des romans de Philip Pullman et doté d’un budget impressionnant de 180 millions de dollars, il n’a pourtant pas réussi à convaincre les spectateurs, et n'a jamais eu de suites au cinéma.

La Boussole d'or est dispo sur Netflix France

Le programme bien garni d'octobre continue sur Netflix ! Après l'arrivée de deux classiques d'Halloween, c'est une épopée de fantasy qui vient de faire son arrivée sur la plateforme, et déjà dans le Top 10 des films les plus visionnés : À la croisée des mondes : La Boussole d'or.

Mis en scène par Chris Weitz, ce long-métrage avait pour ambition de devenir la première pierre d'une grande franchise cinématographique, à l'instar de Harry Potter, Le Monde de Narnia, ou Le Seigneur des Anneaux. Sorti en 2007, il est l'adaptation du premier tome de la trilogie littéraire de Philip Pullman, His Dark Materials. Ce projet colossal, doté d'un budget impressionnant de 180 millions de dollars, avait tout pour réussir : un casting prestigieux comprenant des acteurs tels que Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green et Dakota Blue Richards dans le rôle principal de Lyra Belacqua. Ajoutons à cela des effets visuels époustouflants et un univers riche tiré des romans qui avaient captivé des millions de lecteurs.

L'intrigue se déroule dans un monde parallèle où les âmes humaines existent sous forme d'animaux compagnons, appelés dæmons. Lyra, une orpheline courageuse, se lance dans une quête périlleuse pour sauver des enfants enlevés, aidée par une boussole magique appelée aléthiomètre, qui permet de découvrir la vérité. Son voyage l’amène à rencontrer un ours en armure, des sorcières et de mystérieuses forces, tout en dévoilant un complot bien plus vaste orchestré par l’organisation autoritaire connue sous le nom de Magisterium.

Échec au box-office : les suites annulées

Malgré toutes les attentes, La Boussole d'or n’a pas connu le succès escompté. En dépit de ses 372 millions de dollars de recettes mondiales, le film a été jugé insuffisant au box-office américain, où il n’a généré que 70 millions de dollars. Les recettes internationales ont permis de limiter la casse, mais pas suffisamment pour justifier la mise en production des deux suites initialement prévues.

Bien que le film ait convaincu visuellement, il a souffert de critiques concernant son scénario et son rythme, jugés trop confus ou précipités, loin de l'âme des romans de Pullman.

Enfin, le marché était déjà saturé par d'autres franchises fantastiques à succès comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, et La Boussole d’or n’a pas réussi à s’imposer comme un concurrent sérieux dans ce contexte.

Le succès de la série His Dark Materials

Malgré cet échec au cinéma, l'univers de Philip Pullman a connu une nouvelle vie grâce à la série His Dark Materials, diffusée à partir de 2019 sur la BBC et HBO. Cette série télévisée, qui reprend les trois tomes de la saga, a été saluée pour sa fidélité aux œuvres originales et pour la richesse de son développement narratif.

Contrairement au film, la série a pris le temps de creuser les thèmes et les personnages complexes qui font la force des romans. Avec un casting de renom, incluant Dafne Keen, Ruth Wilson et James McAvoy, His Dark Materials a réussi là où le film a échoué, en captivant le public tout en respectant l’essence de l’œuvre de Pullman.

Les trois saisons ont été diffusées de 2019 à 2022.