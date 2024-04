Nouveau sur Netflix : ce drame historique aux 9 Oscars va vous bouleverser

Tout juste arrivé sur Netflix, le drame historique aux neuf Oscars "Le Patient anglais" porté par Ralph Fiennes et Juliette Binoche va vous bouleverser. Sorti en France à la fin des années 1990, il avait connu un très beau succès en salles et il n'est jamais trop tard pour le rattraper.

Le Patient anglais est disponible sur Netflix

Qui dit nouveau mois, dit évidemment le plein de nouveautés sur Netflix. Et le mois d'avril est particulièrement généreux avec les cinéphiles. Des films et séries inédits sont à retrouver, mais également des contenus moins récents, qui viennent chaque semaine étoffer un peu plus le catalogue de la marque au logo rouge. Parmi ces nouveaux ajouts, on retrouve cette semaine le drame historique d'Anthony Minghella, Le Patient anglais, sorti en 1997.

Ce film, basé sur le roman poignant L'Homme flambé de Michael Ondaatje paru en 1992, nous transporte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les destins de plusieurs personnages blessés par le conflit s'entremêlent.

Le récit se concentre sur le personnage de László de Almásy, un cartographe et explorateur hongrois, interprété par Ralph Fiennes, dont le corps est ravagé par de graves brûlures suite à un accident d'avion. Retrouvé dans le désert par les Alliés, il est soigné dans un monastère italien isolé par Hana, une infirmière canadienne dévouée jouée par Juliette Binoche. À travers les soins qu'elle lui prodigue, une relation de confiance et d'affection se développe entre eux, permettant à Almásy de se remémorer son passé tumultueux.

Une véritable inspiration

Les flashbacks nous plongent dans le récit d'une passion dévorante entre Almásy et Katherine Clifton, une femme mariée incarnée par Kristin Scott Thomas. Leur histoire d'amour, à la fois intense et tragique, a lieu alors que le monde est au bord du chaos. On comprend que cette histoire le hante, jusqu'au plan final du long-métrage.

Le personnage de László de Almásy a réellement existé. Il a notamment découvert l'oasis de Zerzura dans le Sahara au début des années 1930. Mais l'inspiration s'arrête ici, il n'a jamais eu d'accident d'avion dans le désert pendant la Seconde Guerre mondiale, et est décédé de maladie en 1951 en Autriche.

Le Patient anglais a connu un très beau succès dans les salles, avec plus de 231 millions de dollars de recettes au box-office mondial. En France, plus de deux millions de spectateurs sont allés le découvrir au cinéma.

Aux Oscars, le film a été un immense succès, en remportant neuf statuettes : meilleur film, meilleure actrice dans un second rôle pour Juliette Binoche, meilleur réalisateur, meilleur son, meilleure photographique, meilleure direction artistique, meilleurs costumes et meilleur montage.