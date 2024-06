À peine arrivé sur Netflix, ce film français est numéro 1 mais il divise beaucoup

Annoncé depuis plusieurs semaines sur Netflix France avec une promotion agressive, le film français très attendu "Sous la Seine" s'est directement hissé à la première place du Top 10. Mais les avis sont très partagés.

Sous la Seine est déjà numéro 1 sur Netflix

Après une promotion intensive de la part de Netflix, qui misait gros sur son premier film de requins made in France, Sous la Seine est arrivé sur la plateforme ce mercredi 5 juin.

Mis en scène par Xavier Gens, et porté par Bérénice Bejo et Nassim Lyes, le long-métrage se déroule à Paris, où un requin sème la terreur à seulement quelques jours d'un triathlon qui se déroulera dans la Seine, et qui pourrait bien se finir en bain de sang. Bérénice Bejo incarne une spécialiste des requins, qui a déjà eu affaire à la bête, et Nassim Lyes campe un gendarme de la brigade fluviale, bien décidé à capturer l'animal avant qu'il ne fasse trop de victimes.

Mais ce petit monde n'est pas aidé par la maire de Paris (incarnée par Anne Marivin), qui ne veut surtout pas risquer sa réputation en annulant la manifestation sportive au dernier moment. Ce cocktail explosif va bien sûr conduire au chaos, et à des grosses morsures.

En à peine 24h, Sous la Seine s'est imposé à la première place du Top 10 de Netflix France. Il détrône ainsi le thriller Les Couleurs du Mal, qui était en tête depuis déjà plusieurs jours.

Des avis très mitigés sur le film

Depuis le classique Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, les films de requins sont toujours très plébiscités par le public. De nombreux spectateurs étaient donc curieux de découvrir Sous la Seine, avec son pitch rocambolesque, mais une promesse de découvrir un nouveau film de genre français. Et les premiers avis sur le long-métrage sont très divisés, comme on peut s'en apercevoir en naviguant sur le réseau social X. Si certains ont trouvé leur compte, d'autres sont totalement restés hermétiques à la proposition de Xavier Gens, et ont trouvé le scénario et le jeu très en dessous, et la fin du film totalement absurde. Morceaux choisis :