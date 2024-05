Nouveau sur Netflix : impossible de ne pas avoir peur devant les 40 premières minutes de ce film d'horreur

Tout juste arrivé sur Netflix, le film d'horreur "Barbare" sorti en 2022 s'est directement hissé dans le Top 10 des films les plus visionnés. Sa première partie est ce qu'on a vu de plus flippant ces dernières années. Parfait pour les amateurs de gros frissons.

Barbare sur Netflix : c'est quoi ce film d'horreur ?

En octobre 2022, le film Barbare avait fait beaucoup parler de lui. Ce film d'horreur mis en scène par Zach Cregger avait en effet connu un excellent parcours au box-office mondial, avec plus de 45 millions de dollars de recettes, pour un budget de seulement 4 millions. Un excellent buzz avait entouré sa sortie aux États-Unis, en faisant du film une des sensations horrifiques de l'année 2022.

En France, le long-métrage n'est malheureusement pas sorti en salles, mais directement sur Disney+ en octobre de la même année. Et après avoir bien fait flipper les abonnés de la plateforme, il vient d'arriver sur Netflix en France, où il s'est déjà hissé dans le Top 10 des films les plus visionnés, 24h seulement après sa mise en ligne.

Le film commence lorsque Tess, interprétée par Georgina Campbell, arrive à Detroit pour un entretien d'embauche. Elle découvre que la maison qu'elle a réservée sur Airbnb est déjà occupée par un homme nommé Keith, joué par Bill Skarsgård. Malgré une première impression défavorable et des circonstances étranges, Tess décide de passer la nuit dans la maison, car tous les hôtels de la ville affichent complet. Ce qui commence comme une situation inconfortable s'aggrave lorsque Tess découvre un passage secret menant à un sous-sol sinistre, déclenchant une série d'événements terrifiants qui la plongent dans un cauchemar bien réel.

40 premières minutes oppressantes

La première partie de Barbare fait partie de ce que le cinéma d'horreur nous a offert de plus flippant ces dernières années. Lorsque Tess découvre l'entrée du sous-sol de la maison, nous nous retrouvons plongés dans un survival sous tension, qui n'est pas sans nous rappeler le très flippant REC de Jaume Balaguero sorti en 2008. Sans trop en dévoiler, le long-métrage est surprenant, et use des codes de l'horreur pour mieux mettre à l'épreuve les nerfs des spectateurs.

Après 40 premières minutes particulièrement éprouvantes, Barbare change tout à coup de point de vue, dans un revirement de situation qui met du temps avant de raccrocher les wagons. La deuxième partie du film est plus classique dans son dénouement, et frise parfois le grotesque dans sa révélation.

Mais rien que pour sa première partie, il est chaudement recommandé pour les amateurs du genre !