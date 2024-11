Nouveau sur Netflix : ce thriller va vous angoisser jusqu'à la dernière seconde

Le film 13 Hours de Michael Bay est disponible sur Netflix depuis le 15 novembre. Un thriller intense basé sur une histoire vraie qui ne vous laissera pas une minute de répit.

13 Hours de Michael Bay est dispo sur Netflix

Le thriller de Michael Bay, 13 Hours, fait une entrée remarquée dans les nouveautés de novembre sur Netflix et promet d’être une expérience de visionnage intense.

Ce film de 2016 nous plonge dans un des événements les plus marquants de l’histoire diplomatique américaine récente. Avec John Krasinski dans le rôle principal, accompagné de James Badge Dale et Max Martini, 13 Hours relate la nuit tragique où six anciens militaires sont devenus les derniers remparts d’une ambassade sous le feu.

Connu pour ses explosions spectaculaires et ses scènes de combat, Michael Bay signe ici une œuvre où l’action reste au service de l’intensité dramatique. Grâce à un style visuel percutant et une tension omniprésente, il dresse le portrait de ces hommes pris au piège dans une situation qui semble sans issue. Le réalisme des combats, les performances des acteurs, et la mise en scène immersive font de 13 Hours un thriller haletant qui met en lumière le courage de ces héros malgré eux.

L'histoire vraie derrière le film

13 Hours s’inspire d'un événement réel, l’attaque du complexe diplomatique américain de Benghazi, en Libye, survenue le 11 septembre 2012.

Ce jour-là, des militants lourdement armés s’en prennent au bâtiment de l’ambassade et mettent en péril la vie des diplomates présents. Au cœur de cette nuit d’enfer, six agents de sécurité d’élite – anciens soldats des forces spéciales – font le choix de braver les ordres pour tenter de protéger le personnel diplomatique.

Pendant treize heures, ils se battent contre des assaillants largement supérieurs en nombre et en équipement, dans un affrontement aussi violent qu’inégal.

Le film est une adaptation du livre de Mitchell Zuckoff, qui a recueilli les témoignages de ces combattants pour retracer minute par minute leur lutte désespérée.