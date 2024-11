Nouveau sur Netflix : cette comédie avec Artus cartonne

L'année 2024 est indéniablement celle d'Artus. Après le succès retentissant de Un p'tit truc en plus, l'humoriste et acteur français continue de briller avec Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, une comédie ajoutée le 9 novembre sur Netflix France. En quelques jours seulement, le film s'est hissé à la première place du Top 10 des films les plus visionnés sur la plateforme, confirmant l'engouement du public pour le style unique et décalé d'Artus.

Artus également n°1 sur Netflix L'année 2024 est définitivement l'année d'Artus. Après le succès phénoménal de son premier film en tant que réalisateur, Un P'tit truc en plus, le comédien s'impose de nouveau sur Netflix France grâce au film Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, qui s'est classé directement numéro 1 du Top 10 des nouveautés de novembre. Mis en scène par Olivier Van Hoofstadt (le réalisateur de Dikkenek), le film met en scène Artus dans le rôle de Sébastien, un contrôleur de train consciencieux rêvant d'une mutation dans le sud de la France. Pour valider sa promotion, il doit effectuer un dernier trajet de routine. Cependant, ce voyage se transforme en cauchemar lorsqu'il est confronté à un conducteur excentrique, un collègue jaloux et des passagers tous plus loufoques les uns que les autres. Cette comédie offre un cocktail explosif de situations absurdes et de quiproquos, mettant en lumière le talent comique d'Artus, qui donne ici la réplique à Elsa Zylberstein. Le comédien de l'année 2024 Ce nouveau succès démontre une fois de plus l'énorme cote de popularité d'Artus en France. On rappelle que son premier film en tant que réalisateur, Un P'tit truc en plus, est le plus gros succès de l'année 2024, avec près de 11 millions d'entrées. Sorti en salles le 1er mai 2024, le film raconte l'histoire de Paulo et son père, en cavale, qui trouvent refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Avec ces deux comédies acclamées, Artus s'impose comme une figure incontournable de la scène humoristique et cinématographique française. Son humour incisif et sa capacité à aborder des sujets sensibles avec légèreté ont conquis un large public.