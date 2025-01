Nouveau sur Netflix : Tom Cruise s’en donne à cœur joie dans ce film d’action très efficace

Avec "Night and Day", les fans de Tom Cruise peuvent retrouver sur Netflix un film d’action enlevé dans lequel le célèbre acteur s'amuse comme un fou aux côtés de Cameron Diaz.

Tom Cruise et Cameron Diaz, un duo explosif au cœur de Night and Day

Depuis ce mardi 7 janvier, l’un des films d’action portés par Tom Cruise est visible sur Netflix : Night and Day. Le célèbre acteur y donne la réplique à une autre star, Cameron Diaz. Sorti en 2010, le long-métrage est également le huitième de James Mangold, qui s’est habitué à explorer de nombreux genres différents au cours de sa carrière.

Film d’action au ton léger, Night and Day se concentre sur deux personnages aux vies diamétralement opposées jusqu’à leur rencontre. June Havens, une mécanicienne, croise dans un aéroport le mystérieux Roy Miller. Elle ne se doute alors pas que ce dernier est en réalité un agent secret, et qu’il va l’embarquer dans une dangereuse aventure aux quatre coins de la planète...

Un savant mélange d’action et d’humour

Comme pour les films de la saga Mission Impossible, Tom Cruise est au centre de nombreuses scènes d’action spectaculaires dans Night and Day. On peut notamment l’y voir conduire une moto au milieu d’une foule de taureaux en Espagne, Cameron Diaz passant même devant lui pour tirer sur leurs ennemis lancés à leurs trousses.

Night and Day est également plein d’humour, surtout à cause des situations absurdes dans lesquelles June se retrouve alors qu’elle ne connait rien au monde de l’espionnage. Le film parvient à trouver un bel équilibre entre l’action et l’humour, arrivant à un résultat très efficace avec une histoire prenante et enlevée. Il n’oublie également pas de proposer une dose de romance avec la relation entre ses deux principaux personnages.

Un film qui a beaucoup évolué

Pour les amateurs du genre, le film de James Mangold donc une réussite. Mais il a fallu un long processus de développement pour arriver au résultat que l’on peut voir à l’écran. Comme expliqué en mai 2021, l’écriture du long-métrage n’a pas été un long fleuve tranquille. De nombreux scénaristes se sont penchés dessus, et ont changé l’histoire à plusieurs reprises avant que le script final ne soit obtenu.

Et Night and Day aurait pu avoir deux têtes d’affiche différentes. Avant Tom Cruise, Chris Tucker, Adam Sandler et Gerard Butler ont été envisagés pour le rôle de Roy. Quant à June, elle aurait pu être incarnée par Eva Mendes plutôt que Cameron Diaz.