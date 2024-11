Nouveau sur Netflix : un film d'horreur très réussi par les réalisateurs de Scream

Netflix vient d’ajouter à son catalogue "Wedding Nightmare", un film d’horreur sorti en 2019 qui dispose de nombreux atouts pour plaire aux fans du genre.

Wedding Nightmare, un passionnant jeu du chat et de la souris

Depuis ce vendredi 15 novembre, Netflix propose à ses abonnés de (re)découvrir un film d’horreur sorti au cinéma en 2019. Wedding Nightmare se concentre sur Grace, une jeune mariée plongée en plein cauchemar. Lors de sa nuit de noces, Grace se voit contrainte par sa belle-famille de participer à un jeu aux conséquences mortelles, où chacun doit lutter pour survivre.

Avec sa belle-famille qui cache un terrible secret, l’histoire de Wedding Nightmare peut en partie rappeler celle du marquant Get Out. Le film adopte toutefois un ton plus léger. Et propose un malin jeu du chat et de la souris entre Grace et ceux qui veulent sa mort. Si elle perd au jeu auquel elle est forcée de participer, la jeune mariée sera tout simplement offerte en sacrifice au diable. Mais si elle gagne, c’est sa belle-famille qui subira ce sort…

Un film réalisé par le duo derrière Scream

Wedding Nightmare a été réalisé par Tyler Gillet et Matt Bettinelli-Olpin. Le duo a une nouvelle fois démontré son savoir-faire dans le genre de l’horreur avec ce film. Celui-ci a engrangé plus de 57 millions de dollars dans le monde pour un budget de 6 millions, d’après les chiffres de Box Office Mojo.

Wedding Nightmare a même permis à ses réalisateurs de prendre les commandes de l’une des franchises d’horreur les plus iconiques de tous les temps. Car après la sortie du long-métrage, Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin se sont vus offrir la possibilité de réaliser Scream. Ils ont ensuite poursuivi avec le volet suivant, Scream 6.

Une suite se prépare

Wedding Nightmare est aussi porté par la grande performance de son actrice principale, Samara Weaving. Celle qui est apparue dans plusieurs films d’horreur crève l’écran dans le rôle de Grace. Les fans du long-métrage devraient donc être enthousiastes à l’idée de la voir rejouer ce personnage.

Car Samara Weaving va bientôt retrouver Tyler Gillet et Matt Bettinelli-Olpin pour la suite de Wedding Nightmare. Le projet a été annoncé en septembre dernier. On ne sait pas encore quand le film sera tourné ou quand il sortira. Mais des informations sur le sujet devraient nous parvenir dans les prochains mois.

En attendant vous pouvez donc voir Wedding Nightmare sur Netflix. Le film y est disponible sous son titre original, Ready or Not.