Un des plus gros succès de 2023 arrive en septembre sur Canal+

Découvrez quels nouveaux films et quelles nouvelles séries sont attendus sur Canal+ en ce mois de septembre 2024. Il y a notamment un très gros succès de l'année 2023, porté par un certain Timothée Chalamet qui devrait réjouir petits et grands.

Les nouveaux films attendus sur Canal+ en septembre

En cette rentrée 2024, Canal+ a dévoilé son programme pour le mois de septembre et, une fois de plus, les cinéphiles vont être ravis. Du lourd arrive en effet côté films, à commencer par le gros succès de 2023, Wonka, porté par Timothée Chalamet qui sera disponible dès le 13 septembre.

Pour rappel, ce long-métrage consacré à Willy Wonka, avant qu'il ne devienne le célèbre chocolatier que l'on connaît, a rapporté plus de 630 millions de dollars au box-office mondial, soit le septième plus gros succès de l'année 2023. Et pour rester dans les gros hits de l'année 2023, on pourra également retrouver, le 26 septembre, la comédie romantique Tout sauf toi avec Glenn Powell et Sydney Sweeney (qui avait connu un emballement médiatique grâce à TikTok). Glen Powell sera également à découvrir dans le film inédit Hit Man, réalisé par Richard Linklater.

Côté films indépendants, on retrouvera le très beau drame Past Lives, qui avait été nommé à l'Oscar du meilleur film en février dernier, mais surtout le thriller glaçant Les Chambres Rouges, sur le procès d'un serial killer, aussi passionnant que sordide.

L'agenda des nouveaux films

Opération Portugal 2 (02/09)

Universal Theory (03/09)

Pauvres Créatures (03/09)

Hit Man (04/09)

Past Lives (08/09)

Captives (09/09)

Blood For Dust (10/09)

Bonnard, Pierre et Marthe (10/09)

Argylle (11/09)

Joïka (11/09)

Maison de retraite 2 (11/09)

Les Derniers Hommes (12/09)

Wonka (13/09)

Les Chambres Rouges (14/09)

Dark Market (15/09)

Banel & Adama (16/09)

À la belle étoile (21/09)

Moi, capitaine (24/09)

Tout sauf toi (26/09)

Cocorico (27/09)

Les nouveautés séries

Côté séries qui arrivent en septembre sur Canal+, il y a la série d'anticipation The Fortress (déjà disponible) venue tout droit de Norvège. La série se déroule en 2037, dans un monde dévasté par les crises climatiques, les guerres et les pandémies. Pour se protéger, la Norvège, l'un des derniers havres de paix, décide de fermer ses frontières en construisant une immense muraille, isolant ainsi ses citoyens du reste du monde. Le pays devient une enclave prospère, capable de nourrir sa population avec des ressources rares, comme des tomates fraîches et du poisson.

Cependant, cet équilibre est rapidement menacé lorsqu'un nouveau virus, une variante de la peste noire, commence à se propager, contaminant à la fois la population et les productions alimentaires. Ce danger met en péril la sécurité et l'autarcie de la Norvège, soulevant des questions sur les limites de l'isolement dans un monde en crise.

Autre nouveauté série qui devrait passionner les abonnés : Paris Has Fallen, l'adaptation de la saga de films "La Chute de" avec Gerard Butler et qui se déroule, cette fois, à Paris et qui sera disponible sur Canal+ dès le 23 septembre.

Elle raconte l'histoire de l'agent de protection français Vincent Taleb et de l'agent britannique du MI6 Zara Taylor, qui unissent leurs forces pour déjouer une attaque contre le ministre de la Défense lors d'une réception à l'ambassade britannique à Paris. Ce qui commence comme une mission de protection prend une tournure dramatique lorsque les deux agents découvrent que le terroriste Jacob Pearce a un plan bien plus vaste, visant les plus hautes sphères de l'État. Sous la pression croissante et avec Pearce toujours en avance sur eux, Vincent et Zara doivent tout mettre en œuvre pour empêcher Paris de tomber aux mains de cet homme déterminé à se venger.