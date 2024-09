Netflix : les nouveautés films et séries du 30 septembre au 6 octobre 2024

De nombreux films s'ajoutent au catalogue de Netflix durant la semaine du 30 septembre au 6 octobre, comme "La Plateforme 2". Deux animes seront également à ne pas manquer. Voici toutes les nouveautés.

Netflix : les nouveautés films de la semaine du 30 septembre au 6 octobre

Après une semaine marquée notamment par la mise en ligne d'Hitman : Agent 47, Netflix va lancer son mois d'octobre avec plusieurs nouveautés importantes. Les adeptes de cinéma d'horreur pour (re)voir l'excellent Malignant et Conjuring 3 dès le 1er octobre. À cette même date, l'Oscar du meilleur film en 2023, Everything Everywhere all at Once, ainsi que le fantastique Miss Peregrine et les enfants particulier de Tim Burton, rejoindront le catalogue du service de streaming.

Enfin, concernant les productions Netflix, le très attendu La Plateforme 2 (suite du succès espagnol de 2020) devrait attirer les abonnés en masse. Le thriller horrifique sera disponible ce vendredi 4 octobre. Voici la bande-annonce :

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Tous les nouveaux films mis en ligne du 30 septembre au 6 octobre

Netflix : les nouveautés séries de la semaine du 30 septembre au 6 octobre

Pour les adeptes d'animation japonaise, cette semaine sera aussi intéressante sur Netflix avec l'arrivée de DanDaDan. Un des animes les plus attendus de l'année, qui sera diffusé en même temps sur ADN et Crunchyroll à partir du 3 octobre. Ce même jour, il ne faudra pas hésiter à jeter un œil à Blue Box, présentée par Netflix comme "une série animée initiatique et réjouissante".

L'histoire tourne autour de Taiki, un joueur de badminton débutant, qui se retrouve soudain à côtoyer son amour de longue date, Chinatsu, star de l'équipe de basket-ball. Pour Taiki et ses amis du lycée sportif privé Eimei, rester au sommet exige un dévouement total à leur discipline. Mais avec cette romance qui couve, peuvent-ils gagner sur les deux tableaux ?

Toutes les nouvelles séries mises en ligne du 30 septembre au 6 octobre