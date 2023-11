Nouveaux Riches : l'étonnante métamorphose de Zoé Marchal pour le film Netflix

Pour camper le personnage de Stéphanie dans la comédie Netflix déjantée "Nouveaux riches", Zoé Marchal s'est transformée physiquement. Et Nassim Lyes, son partenaire de jeu, est très admiratif de sa performance.

Nouveaux riches : l'étonnante comédie Netflix

Disponible depuis le 17 novembre dernier, la comédie Nouveaux riches s'est directement hissée en tête des films les plus visionnés sur Netflix en France. Derrière ce nouveau succès, on retrouve la bande d'En passant pécho : Julien Royal à la réalisation et au scénario et Nassim Lyes en tête d'affiche.

Ce dernier interprète Youssef, un loser qui est passé maître dans l'art du bobard et de l'arnaque, qui rencontre Stéphanie (Zoé Marchal) lors d'une partie de poker qui tourne mal. La jeune femme, brut de décoffrage, est bien loin des canons de beauté qu'il a pris l'habitude de fréquenter, mais elle lui avoue qu'elle est millionnaire grâce à la cryptomonnaie. En galère financièrement, il se rapproche alors d'elle par intérêt, mais se fait prendre à son propre jeu.

Nouveaux riches est un mélange étonnant entre pure comédie déjantée, film d'action, et romance, porté par deux comédiens qui n'ont pas fait de compromis sur leur préparation.

Zoé Marchal a pris 10 kilos pour le film

Pour se glisser au mieux dans le personnage de Stéphanie, Zoé Marchal n'a pas hésité à se transformer physiquement. Elle a ainsi pris dix kilos avant le tournage du film, comme nous l'a révélé Nassim Lyes, en insistant sur le fait qu'il trouvait ce geste courageux :

Zoé a aussi pris 10kg, parce qu'on voulait que ce personnage ait un petit bide. Et ce n'est pas forcément simple, parce que les images restent. Même si c'est du cinéma, on est dans une société où les gens se lâchent très facilement, sur des réseaux comme Twitter par exemple, donc c'est assez courageux ce qu'elle a fait. Et la cause est belle, c'est pour que des jeunes filles puissent se retrouver en Stéphanie et se dire : "c'est aussi ça être une meuf stylée". C'est pas parce que tu n'es pas dans les critères de beauté courants que tu n'es pas stylée, au contraire !

En plus de ces dix kilos pris en amont du tournage, Zoé Marchal a également dû suivre une formation intensive pour pouvoir assurer ses cascades, et se mettre au niveau de son partenaire de jeu (qui a tout de même été sacré champion de France de kick-boxing).

J'ai pas l'habitude, je ne fais pas beaucoup de sport en vrai, donc c'était deux mois de préparation très intense.

Nous a ainsi confié Zoé Marchal.