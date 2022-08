Novembre : une bande-annonce haletante pour le film sur les attentats

Le nouveau film de Cédric Jimenez, "Novembre", centré sur la traque des terroristes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, se dévoile avec une bande-annonce prenante.

Les attentats de novembre par Cédric Jimenez

Après Bac Nord (et comme dans toute sa filmographie), Cédric Jimenez traite à nouveau d'une histoire vraie avec Novembre. Seulement, cette fois, le sujet est peut-être plus délicat, puisqu'il revient dans son film sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Plus précisément, le réalisateur se concentre sur la traque des terroristes et reste aux côtés de la police, comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article).

Novembre ©Studiocanal

Cédric Jimenez a voulu se montrer particulièrement réaliste, comme on peut le voir sur ces images. De plus, il permet avec Novembre de découvrir les différents services de l'anti-terrorisme français, allant des hommes et femmes de terrain aux supérieurs qui dirigent depuis leurs bureaux, mais sans jamais montrer les attaques. Par cette approche et la variété des personnes impliquées, on ressent, dès cette bande-annonce, une tension permanente dû à l'urgence de la situation.

Les visages de l'anti-terrorisme

Pour incarner ceux qui pendant plusieurs jours et plusieurs nuits ont tout fait pour retrouver les responsables et empêcher un autre attentat, le cinéaste a réuni un casting impressionnant. Jean Dujardin en tête, mais aussi Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Anaïs Demoustier, Sami Outalbali, Stéphane Bak, Sofian Khammes, Raphaël Quenard, ou encore Cédric Kahn. Lyna Khoudri est également présente.

Avant sa sortie dans les salles, Novembre a eu droit à une projection exceptionnelle lors de la 75e édition du festival de Cannes. Une projection hors compétition au Grand Théâtre Lumière. À cette occasion, nous avions d'ailleurs pu découvrir le film. Retrouvez ici notre avis. Pour le public, il faudra patienter jusqu'au 5 octobre 2022 pour découvrir la proposition de Cédric Jimenez dans les salles.