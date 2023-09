Nowhere : le survival Netflix qui va faire du bruit

"Nowhere", qui arrive fin septembre 2023 sur Netflix, s'annonce comme le thriller choc de la rentrée. On y suit Mia, une jeune femme coincée dans un container qui dérive au milieu de l'océan...

Un survival fou arrive sur Netflix

Le teaser de Nowhere dévoilé par Netflix est aussi simple que parfaitement terrifiant (vidéo en tête d'article). Contre une paroi métallique, des coups résonnent. La caméra s'éloigne progressivement, et on découvre qu'il s'agit de la paroi d'un container, isolé et flottant au milieu de l'océan. Après les coups, on entend une voix qui appelle à l'aide.

Mia (Anna Castillo) - Nowhere ©Netflix

Hydrophobes, claustrophobes, il vous faudra probablement passer votre chemin. En effet, le dispositif de ce survival espagnol, et l'histoire de celui-ci, promet une expérience éprouvante. Dans Nowhere, on suit Mia, une jeune femme enceinte qui fuit le régime totalitaire d'un pays dévasté. Dissimulée dans un container sur un cargo, celle-ci va devoir lutter pour sa survie et celle de son bébé lorsqu'une tempête fait passer le container par-dessus bord.

Un spécialiste du cinéma de genre aux commandes

On retrouve à la mise en scène de Nowhere le réalisateur Albert Pintó, à qui l'on doit un long-métrage horrifique comme 32 Malasana Street et un segment du film Asylum: Twisted Horror & Fantasy Tales, ainsi que plusieurs épisodes de la série Sky Rojo. Côté casting, les rôles principaux, Mia et Nico, sont assurés par Anna Castillo, récemment vue dans Les Tournesols sauvages, et Tamar Novas.

Sur grand écran comme sur les plateformes de streaming, le genre se porte bien et plusieurs survivals aux concepts surprenants ont ravi bon nombre de spectateurs. On peut ainsi citer le grand succès La Plateforme, Solo, ou encore le récent Fall. On saura le 29 septembre 2023, date de la diffusion de Nowhere, combien celui-ci pourra terrifier les spectateurs.