Ocean's 14 : excellente nouvelle pour le retour de la saga culte

Les fans ne l’attendaient plus, pourtant un quatrième opus de la saga va bel et bien voir le jour. Cette fois-ci, Steven Soderbergh est remplacé par la nouvelle coqueluche du divertissement d’action, David Leitch. Avec en prime, le retour de ses stars d’origine.

La saga Ocean’s de retour près de 20 ans après le dernier film

La saga Ocean’s s’est terminée en 2007 avec Ocean’s 13. La franchise réalisée par Steven Soderbergh a récolté 425 millions de dollars au box-office nord-américain et 1,1 milliard au box-office mondial. Une franche réussite qui, pendant un moment, doit se poursuivre avec une suite directe au troisième opus. Sauf que tout cela est abandonné après le décès tragique de Bernie Mac qui jouait Frank Catton.

Les années passent et une suite est de nouveau évoquée en 2021. Don Cheadle vend la mèche et déclare que Steven Soderbergh travaille à l’écriture du scénario. Cela fait apparemment naître un retour de flamme chez les acteurs de la saga originale puisque Matt Damon exprime alors son envie de refaire un film avec toute la bande.

En décembre 2023, c’est la star du film, George Clooney qui annonce qu’un script est bien en développement sous un nom différent de Ocean’s 14. Puis, en septembre 2024, Deadline indique que Brad Pitt et George Clooney auraient jeté leur dévolu sur Edward Berger (Conclave) pour réaliser la suite.

Entre temps, spinoff centré sur des femmes, Ocean’s 8, avait été réalisé par Gary Ross en 2018 et avait reçu de vives critiques de la part du public et de la presse.

Ocean’s 14 : un retour du casting original

Finalement, il semble en être tout autrement. On apprend cette semaine par The Hollywood Reporter (via TheInSneider) que David Leitch s’apprête à endosser le rôle de réalisateur pour Ocean’s 14. L’ancien cascadeur devenu réalisateur s’est fait un nom dans les super-productions hollywoodiennes ces dernières années.

Son dernier film en date est The Fall Guy, porté par Ryan Gosling et Emily Blunt qui n’a pas rencontré le succès espéré dans les salles. Le réalisateur de John Wick aura ainsi l’occasion de faire mieux avec Ocean’s 14 puisqu’il devrait naturellement retrouver le casting cinq étoiles de la saga d’origine, à savoir George Clooney, Casey Affleck, Matt Damon et Brad Pitt dont il était la doublure et qu’il a dirigé dans Bullet Train.

The Hollywood Reporter précise que ce sera donc la première fois qu’un film de la saga ne sera pas mis en scène par Steven Soderbergh.

Un préquel de la saga avec Margot Robbie et Ryan Gosling est également en préparation. Il doit se dérouler en Europe dans les années 1960 et l’on raconte que le duo de Barbie jouera les parents de Danny Ocean.