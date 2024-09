Ocean's 14 avec Brad Pitt et George Clooney ? La nouvelle qui va faire plaisir aux fans

Après "Ocean’s 13", sorti en 2007, un nouveau volet de la célèbre franchise se prépare. George Clooney et Brad Pitt veulent convaincre un réalisateur qui a la cote en ce moment de diriger le film.

Ocean’s 14 avance en coulisses

Cela fait désormais dix-sept ans que le dernier volet en date de la trilogie Ocean’s a été dévoilé. On pensait donc ne plus revoir la bande des célèbres voleurs menés par Danny et Rusty, les deux personnages joués par George Clooney et Brad Pitt. Mais la franchise est bien partie pour devenir une quadrilogie.

Au cours d’une interview avec le média Uproxx en décembre 2023, George Clooney avait révélé qu’un scénario avait été écrit pour un nouveau film Ocean’s. Il avait assuré que ce script était "excellent", comparant son histoire à celle de Going in Style. Plusieurs mois après cette déclaration, le projet continue d’avancer en coulisses.

De retour, George Clooney et Brad Pitt visent Edward Berger

Deadline nous apprend désormais que George Clooney et Brad Pitt reprendront leurs rôles dans Ocean’s 14. Et les deux acteurs ont un réalisateur en tête pour ce nouveau film : Edward Berger. Si ce dernier signe bel et bien pour ce projet, il s’agira du premier film de la franchise qui ne sera pas réalisé par Steven Soderbergh.

Edward Berger s’est attiré les faveurs de l’industrie cinématographie grâce à ses deux derniers longs-métrages. Le cinéaste a d’abord frappé fort avec sa version d’À l’Ouest, rien de nouveau, qui a notamment remporté quatre Oscars. Puis, pour son retour cette année,il a encore marqué les esprits lorsqu’il a présenté Conclave au festival de Telluride, il y a quelques jours.

Le reste du casting principal également prêt à revenir ?

Quant au reste du casting du nouveau volet de la saga Ocean’s, rien n’a été confirmé pour le moment. Mais Deadline se montre optimiste sur le retour des autres membres de la troupe de voleurs. Si Bernie Mac est malheureusement décédé en 2008, on peut donc s’attendre à ce que Matt Damon, Casey Affleck, Scott Caan et consorts reprennent leurs rôles respectifs.

Si Edward Berger signe pour Ocean’s 14, le développement du film pourrait s’accélérer dans les prochains mois. On attend de savoir si tout cela se concrétisera, et de connaître la date de sortie du long-métrage. D’ici-là, on pourra découvrir le nouveau film du cinéaste allemand dans quelques mois. Conclave sortira au cinéma en France le 4 décembre prochain.

Pour rappel, un préquel d’Ocean’s, porté cette fois par Margot Robbie et Ryan Gosling, enrichira aussi la franchise.