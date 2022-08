Omar Sy chez John Woo pour le remake de "The Killer"

Omar Sy devrait porter un pur film d'action avec le remake du film hongkongais "The Killer", que prépare actuellement John Woo. Le long-métrage serait une "réinvention" et sera diffusé par la plateforme Peacock.

Omar Sy sur tous les fronts

Omar Sy ne cesse de balader sa carrière entre des productions françaises et internationales. Quand il n'apparaît pas devant la caméra d'Anne Fontaine pour Police (2020), on le retrouve aux côtés d'Harrison Ford dans L'Appel de la forêt (2020) ou face à des dinosaures dans Jurassic World : Le Monde d'après (2022). Il faut dire que l'acteur a la cote en ce moment. Bien aidé certainement par la visibilité offerte par Netflix. La série Lupin, qu'il porte sur ses épaules, est un beau succès de la plateforme. Et Omar Sy a continué cette année avec Netflix pour Loin du périph. Les choses se passent donc très bien pour lui. Et il peut même se permettre de rejoindre des projets un peu plus surprenants.

Lupin ©Netflix

On apprend en effet par Deadline qu'Omar Sy aurait rejoint le casting du remake de The Killer de John Woo. Enfin, pas tout à fait un remake, mais une "réinvention" d'après le cinéaste, qui se charge lui-même de réaliser cette version en langue anglaise et qui devrait atterrir sur la plateforme américaine Peacock. Dans un premier temps, John Woo avait expliqué qu'il avait proposé le rôle principal à Lupita Nyong’o, mais que celle-ci avait dû décliner. Il disait alors chercher quelqu'un d'autre, et il semblerait donc que le réalisateur ait changé ses plans et ne fasse plus une version féminine.

The Killer, un film d'action comme on en fait plus

Pour rappel, The Killer (1989), porté par Chow Yun-fat, est un film important du cinéma hongkongais, et de la carrière de John Woo. Un film d'action explosif qui offre des fusillades grandioses dans le pur style virtuose de John Woo. Un style qui en a influencé plus d'un, comme Quentin Tarantino et Robert Rodriguez.

Du côté de l'histoire, The Killer présente Jeff, un tueur à gages qui lors d'une mission blesse accidentellement Jennie, une chanteuse de bar. Celle-ci perd alors la vue, et Jeff culpabilise. Il décide alors de se rapprocher d'elle pour l'aider, et accepte un dernier contrat pour payer une opération qui pourrait lui rendre la vue. Mais alors que l'inspecteur Li en a après lui, Jeff doit également échapper à des assassins envoyés par son ancien boss.

The Killer ©Metropolitan Filmexport

Il sera, d'une part, intéressant de voir comment John Woo va remettre au goût du jour son œuvre. Concernant Omar Sy, il y a une vraie curiosité à le découvrir dans un pur film d'action. Si John Woo reste fidèle à son style, on peut espérer voir l'acteur sortir des flingues au ralenti avec des colombes qui volent autour de lui. Rien que pour ça, ça vaudrait le détour !