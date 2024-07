On a retrouvé la 7ème compagnie : pourquoi un des acteurs principaux a décidé de ne pas revenir dans cette suite ?

Dans la comédie "On a retrouvé la 7ème compagnie", diffusée ce soir sur TF1, le comédien Aldo Maccione n'est pas revenu dans le rôle de Tassin. Pourquoi cette absence et comment cela a-t-il bouleversé cette suite ?

On a retrouvé la 7ᵉ compagnie : la suite du film culte

En 1973, la comédie Mais où est donc passée la 7ᵉ compagnie ? de Robert Lamoureux connaît un succès fulgurant au cinéma, avec près de quatre millions de spectateurs (le deuxième plus gros succès de l'année derrière Rabbi Jacob). Deux ans plus tard, la suite intitulée On a retrouvé la 7ᵉ compagnie, toujours mise en scène par Robert Lamoureux, sort au cinéma, et c'est un nouveau succès, avec 3.7 millions d'entrées.

Le film reprend les aventures de trois personnages principaux : le soldat Pithivier, le sergent-chef Chaudard et le soldat Tassin. Après avoir échappé aux Allemands à la fin du premier film, nos trois héros se retrouvent de nouveau capturés par l'ennemi pendant la débâcle de juin 1940. Cette fois, ils sont détenus dans un château avec une grande partie de l'état-major français.

Le sergent-chef Chaudard (Pierre Mondy), toujours aussi pragmatique, le soldat Pithivier (Jean Lefebvre), un peu naïf, mais attachant, et le soldat Tassin (Henri Guybet), loyal, mais souvent maladroit, forment un trio aussi comique qu'ingénieux. Leur objectif : organiser une série d'évasions pour libérer leurs camarades de la captivité allemande.

Pourquoi Aldo Maccione n'est pas revenu dans le deuxième film ?

C'est durant le tournage du premier film que les tensions naissent entre Aldo Maccione et le réalisateur Robert Lamoureux. Ce dernier, très sérieux, ne supporte en effet pas les plaisanteries de l'interprète de Tassin sur le tournage et le réprimande fréquemment. Maccione, ne supportant pas cette autorité, décide de s'en plaindre au producteur du film, Alain Poiré. Dans le même temps, il prend très mal le fait que le réalisateur soit davantage clément avec Jean Lefèbvre et lui pardonne volontiers ses retards et son attitude jugée désinvolte.

Suite à ces désaccords, et à un refus d'une augmentation de la part de la production, Aldo Maccione ne reprend pas son rôle de Tassin dans On a retrouvé la 7e compagnie. et est remplacé par Henri Guybet.

Ce changement de casting implique que des scènes du premier film doivent être retournées pour le résumé au début du deuxième long-métrage. On peut donc voir Henri Guybet dans le rôle de Tassin, avec néanmoins, quelques différences notables.