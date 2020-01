Once Upon a Time… in Hollywood : Tarantino confirme une version de 4h

L’idée de sortir une version de quatre heure est toute proche de devenir réalité, avec un Quentin Tarantino qui tient à ce director’s cut de Once Upon a Time in Hollywood. Une version qui serait donc allongée d’un tiers, et qu’on pourrait voir en 2021.

Once Upon a Time… in Hollywood, le film de Quentin Tarantino sorti cet été, bénéficiait déjà d’une durée très conséquente avec ses 2h40. Un temps long, parfait pour dérouler la bromance déjà culte de Rick Dalton/Leonardo DiCaprio et Cliff Booth/Brad Pitt, une déclaration d’amour à un Hollywood disparu, une réinterprétation intime de l’histoire telle que Tarantino la fantasme… Pour les cinéphiles et les fans du réalisateur (et ils sont nombreux), le bonheur va pouvoir se prolonger dans une très probable version de quatre heures ! C’est Quentin Tarantino lui-même qui l’a évoqué, lors d’une interview donnée à Collider.

Déjà dans les esprits, la version longue est bien sur les rails

En août 2019, cette version augmentée d’1h20 avait déjà été évoquée. Elle l’avait été dans la bouche de l’acteur Nicholas Hammond, mais l’information prend une toute autre dimension une fois actualisée par le réalisateur. Tarantino s’est ainsi montré un peu plus précis, en revenant sur la période compliquée de montage, et donc de réduction du film, pendant laquelle la question d’une version étendue s’est posée :

Tout est bon. Tout est très bien. Je ne sais pas si le public viendrait, mais je l’adore comme ça. Alors on l’a montré à Tom Rothman [Président de Sony Pictures, ndlr], et ça a donné : « Ok, voilà la totalité. On sait qu’il faut en faire un film, mais tu peux peut-être nous aider parce qu’on aime tout dedans. »

Brad Pitt, alors présent, s’est impliqué :

La seule question importante est : va-t-on pouvoir voir cette version d’une manière ou d’une autre ?

Ce à quoi Tarantino a répondu :

Franchement, tout est bien, donc une fois qu’on se met d’accord, alors peut-être que d’ici un an, on la montrera [la version longue].

Si l’idée d’une version longue a donc été présente dès le début, il a fallu attendre que le film soit exploité, qu’on puisse juger de sa réception, et enfin voir la performance du film en termes de récompenses. Avec trois Golden Globes pour l’édition 2020 (Meilleur film musical ou comédie, Meilleur acteur dans un second rôle et Meilleur scénario), Once Upon a Time… in Hollywood ne pouvait pas mieux commencer l’année. Et ainsi envisager avec sérénité une sortie de cette version de quatre heures, probablement en 2021.