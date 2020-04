One Punch Man : Sony développe un film live du manga

Sony Pictures aimerait proposer une adaptation cinématographique en version live du manga à succès « One Punch Man ». Pourtant, le studio devrait savoir que les adaptations lives de manga ne sont jamais une bonne idée...

En 2009 l'auteur ONE crée le manga One Punch Man sur son site internet personnel. La série est rapidement devenue très populaire avec une moyenne de 20 000 visites par jour. En 2012, One Punch Man est adapté en manga, dessiné par Yusuke Murata. C'est une réussite totale et la saga compte pour le moment 21 tomes. Puis, en 2015, le duo dérive cette histoire en anime. C'est là que One Punch Man se fait connaître auprès du grand public. Cette adaptation est produite par le studio Madhouse et comprend pour le moment deux saisons. Dans les pays francophones, la série est diffusée sur ADN avant que Netflix ne récupère les droits de diffusion de la première saison. Aujourd'hui, Sony réfléchit à en faire une adaptation cinématographique en version live.

La mauvaise idée ?

One Punch Man est une série très populaire au Japon et plus largement au près des lecteurs de mangas. Le récit raconte le quotidien de Saitama, un super-héros qui peut vaincre n'importe quel adversaire d'un seul coup de poing. Héros blasé, personnage invincible, son désir le plus fou est de rencontrer quelqu'un suffisamment fort pour lui donner du fil à retordre. Ce manga est une sorte de parodie des Shonen, où le héros plus fort que les autres personnages apparaît in-extremis pour sauver la situation. Dans One Punch Man c'est la même chose, sauf que quand Saitama débarque, le combat est terminé d'office. L'histoire met donc en scène ce héros cynique, indifférent et totalement flegmatique qui combat les forces du mal sans conviction. En France, le héros est notamment doublé par le rappeur Orelsan.

Scott Rosenberg et Jeff Pinkner s'apprêtent à écrire une adaptation cinématographique en live de la série One Punch Man pour Sony Pictures. Les deux hommes sont devenus les chouchous de Sony depuis qu'ils ont écrit l’énorme succès financier qu'était Venom. Ils ont également écrit les scripts des deux nouveaux Jumanji. Et tout ceci ne va pas forcément rassurer les fans du manga ou de l'anime...

Parce que pour le moment, les adaptations lives de mangas sont globalement des affronts aux matériaux de base. À part peut-être Alita : Battle Angel, toutes les adaptations lives de mangas sont des accidents industriels, des œuvres humiliantes, insultantes et déshonorantes. Des blasphèmes qui font des ravages dans ce genre qui n'a peut-être finalement pas besoin d'adaptation live...