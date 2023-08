Oppenheimer : ce grand réalisateur qui a renoncé à réaliser le biopic

Après Paul Schrader, c'est au tour d'Oliver Stone de clamer son admiration pour "Oppenheimer", projet colossal qu'il a renoncé à mettre en scène. Pour le réalisateur de "Platoon" et "JFK", le film de Christopher Nolan est un "classique".

Oliver Stone a failli réaliser un film sur Oppenheimer

Avec son douzième long-métrage, Christopher Nolan suscite l'admiration de ses pairs. Pour le grand Paul Schrader, scénariste de Taxi Driver et réalisateur d'American Gigolo et The Card Counter, Oppenheimer est tout simplement le film "le plus important du siècle". C'est désormais au tour d'Oliver Stone, cinéaste auquel on doit notamment Platoon, JFK ou encore L'Enfer du dimanche, de clamer son admiration pour le biopic fascinant et dense du père de la bombe atomique.

Le réalisateur et scénariste récompensé par trois Oscars a également confié avoir renoncer à réaliser un film sur J. Robert Oppenheimer, ne sachant pas comment aborder la vie particulièrement complexe du "destructeur de mondes" rongé par la culpabilité après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Et selon lui, Christopher Nolan a parfaitement su capter "l'essence" de l'ouvrage American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird et Martin J. Sherwin, sur lequel se base le long-métrage.

J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) - Oppenheimer ©Universal Pictures

Sur Twitter, Oliver Stone a déclaré à propos de ce "classique" instantané :