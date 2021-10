Oppenheimer : Christopher Nolan a trouvé le premier rôle féminin de son prochain film

Christopher Nolan a recruté Cillian Murphy pour tenir le rôle-titre de son prochain long-métrage, "Oppenheimer". On apprend maintenant qu'une autre star devrait vraisemblablement rejoindre l'aventure pour incarner la femme du célèbre physicien.

Oppenheimer : Christopher Nolan va évoquer la naissance de la bombe atomique

Sur le papier, un film centré sur le physicien Robert Oppenheimer, l'un des pères de la bombe atomique, est une idée qui aurait des chances de laisser insensible une large partie du grand public. En revanche, quand on précise qu'il s'agit du prochain projet de Christopher Nolan, on se met à écouter plus attentivement la proposition. Après le déroutant Tenet, le metteur en scène britannique s'est rapidement remis au travail et il va revenir avec un projet assez inattendu. Le script, dont il est l'auteur, va donc évoquer sur les principaux faits d'armes d'Oppenheimer, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

Suite à sa brouille avec la Warner, Christopher Nolan a changé de bord et a accepté de collaborer avec Universal. Une entente qui a un prix pour le studio, puisque le réalisateur s'est permis d'imposer ses conditions : un budget de 100 millions de dollars, un budget marketing lui aussi à 100 millions, une sortie garantie dans les salles pendant une centaine de jours et Universal ne peut pas sortir de film dans les trois semaines avant et après l'arrivée d'Oppenheimer.

En attendant le tournage en 2022, l'équipe se forme

Le tournage devrait débuter lors de la première partie de l'année 2022 et une date de sortie a déjà été fixée aux États-Unis le 21 juillet 2023. Autant dire que ce n'est pas pour de suite et qu'on a le temps de voir cet intrigant long-métrage venir. Pour l'occasion, le réalisateur a décidé de rassembler des talents qu'il connaît, car Cillian Murphy tiendra le rôle principal - pour notre plus grand bonheur -, le talentueux Hoyte Van Hoytema sera à la photo et Ludwig Göransson composera la musique. Il faut désormais ajouter à ce début d'équipe une nouvelle tête. Deadline nous apprend qu'Emily Blunt est en négociations très avancées pour tenir le premier rôle féminin.

Evelyn Abbott (Emily Blunt) - Sans un bruit 2 ©Paramount Pictures

Dans son cas, si signature il y a, elle collaborera pour la première fois avec Christopher Nolan. D'après le média américain, elle décrocherait le rôle de la femme d'Oppenheimer. De plus, il se dit que le metteur en scène cherche à composer un casting de stars. Si tel est le cas, il faut s'attendre à voir d'autres beaux noms se joindre à l'aventure dans les prochaines semaines.