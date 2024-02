Oppenheimer : Christopher Nolan explique l'absence de Michael Caine

Il n'a a échappé à personne que Michael Caine, acteur fétiche de Christopher Nolan, n'était pas au casting du film "Oppenheimer". Christopher Nolan a expliqué cette absence.

La fin d'une longue et prestigieuse collaboration

Christopher Nolan était à Londres le 14 février pour recevoir le British Film Institute Fellowhsip, soit la distinction ultime du cinéma britannique, qui récompense une contribution remarquable dans le monde du cinéma ou de la télévision. À cette occasion, l'acteur Michael Caine était présent dans l'assistance, et Christopher Nolan en a profité pour rendre hommage à son acteur fétiche, avec qui il a collaboré sur huit films (la trilogie Batman, Le Prestige, Inception, Interstellar, Dunkerque et Tenet).

The Dark Knight ©Warner Bros. Pictures

Michael Caine est l'acteur qui a le plus tourné avec Christopher Nolan, suivi par Cillian Murphy qui a lui participé à six des ses films. Alors, lorsque le casting final d'Oppenheimer a été connu, l'absence de Michael Caine s'est tout de suite fait remarquer. Une absence que le cinéaste a expliqué avec humour :

(Michael m'a dit :) Okay, je crois qu'il est temps d'arrêter. (...) J'ai dû me débrouiller tout seul. Donc, ok, je n'ai pas Michael Caine, il faut alors que j'ai Matt Damon, Robert Downey Jr., Kenneth Branagh, Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Hartnett, Cillian Murphy, Tom Conti, et espérer que tous ces grands comédiens additionnés égalent un Michael Caine.

Une retraite amplement méritée

On comprend ainsi que Michael Caine a refusé l'offre de participation de Christopher Nolan à Oppenheimer. Et non pas parce qu'il aurait été lassé de sa collaboration avec le cinéaste, mais vraisemblablement parce que, âgé de 89 ans au moment du tournage d'Oppenheimer - tournée entre février et mai 2022 -, Michael Caine envisageait déjà sa retraite, officialisée en octobre 2023. Il déclarait alors au Telegraph à ce sujet :

J’ai 90 ans maintenant et je ne peux pas marcher correctement. Je suis en quelque sorte à la retraite désormais.

Ainsi, sauf revirement surprise de situation, son dernier film devait être The Great Escaper, annoncé prochainement au cinéma. Une retraite amplement méritée pour un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma.