Oppenheimer : Cillian Murphy défend les scènes de sexe

Cillian Murphy a pris la parole pour défendre les scènes de sexe controversées dans le film "Oppenheimer" de Christopher Nolan. Il en a profité pour saluer la performance magistrale de sa partenaire de jeu, Florence Pugh (Jean Tatlock).

Oppenheimer : le nouveau film événement de Christopher Nolan

Trois ans après nous avoir trituré le cerveau avec Tenet, Christopher Nolan est de retour au cinéma avec son nouveau film événement : Oppenheimer, en salles depuis le 19 juillet dernier.

Comme son nom l'indique, le film est un biopic historique consacré à J. Robert Oppenheimer, le physicien américain emblématique et controversé. Le film explore la vie et la carrière d'Oppenheimer, qui a joué un rôle clé dans le développement de la première bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il retrace son parcours depuis ses débuts en tant que scientifique prometteur jusqu'à son implication dans le projet Manhattan et son rôle dans le programme nucléaire américain. En se penchant sur la complexité de sa personnalité, le film examine également les dilemmes moraux et les conséquences dévastatrices de ses découvertes scientifiques.

Cillian Murphy dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan © Universal Pictures

Pour incarner le rôle principal, Christopher Nolan a fait confiance à l'un de ses acteurs fétiches : Cillian Murphy. À ses côtés, on retrouve un casting XXL, notamment composé de Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, ou encore Florence Pugh. Cette dernière incarne Jean Tatlock, une brillante médecin, qui a entretenu une relation amoureuse passionnée avec Oppenheimer, de 1936 jusqu'à son suicide en 1944.

Le film inclut plusieurs scènes de sexe entre les deux personnages, de même qu'une longue scène de dialogues où les deux protagonistes sont entièrement nus.

Cillian Murphy défend les scènes de sexe du film

Lors d'une interview donnée à The Sydney Morning Herald, Cillian Murphy s'est exprimé sur les scènes de sexe de Oppenheimer, arguant qu'elles n'étaient pas gratuites. Il a également tenu à saluer la performance de sa partenaire de jeu :

Ces scènes ont été écrites délibérément, il savait qu'elles allaient lui coûter la classification tout public (...) Elles ne sont pas gratuites, elles sont parfaites. Et Florence est tout simplement incroyable. J'ai adoré son travail depuis Lady Macbeth et je pense qu'elle est phénoménale. Elle dégage une présence à la fois en tant que personne et à l'écran qui est stupéfiante. L'impact qu'elle a dans le film, compte tenu de la taille de son rôle, est tout simplement incroyable.

Un début tonitruant au box-office

Cet été, les salles de cinéma font le plein entre Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1, Barbie et Oppenheimer. Le film de Christopher Nolan a très bien démarré sa carrière et s'approche d'ores et déjà des 200 millions de dollars de recettes mondiales au box-office (pour un budget estimé à 100 millions). Aux États-Unis, il a mieux démarré qu'Interstellar et Inception.