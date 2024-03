Oppenheimer : la jolie somme gagnée par Christopher Nolan dévoilée

"Oppenheimer" a assumé son statut de favori des Oscars en étant sacré dans sept catégories différentes lors de la cérémonie. Ce qui a fait gonfler encore un peu plus l’énorme somme gagnée par Christopher Nolan grâce à ce projet.

Oppenheimer triomphe aux Oscars

Pour son dernier film en date, Christopher Nolan s’est appuyé sur le livre Triomphe et tragédie d’un génie de Kai Bird et Martin J. Sherwin pour écrire et réaliser Oppenheimer. Le cinéaste nous a ainsi proposé une intrigue centrée sur l’homme au centre du projet Manhattan, et divisée en trois lignes chronologiques.

Le réalisateur derrière la trilogie du Dark Knight a réussi un nouveau carton avec Oppenheimer. Le long-métrage a reçu un très bel accueil à sa sortie. Récemment, il a aussi triomphé aux Oscars, dont il était le grand favori. Il a remporté sept statuettes lors de la cérémonie, dont celui du meilleur film. Nolan a également été primé en tant que meilleur réalisateur. En plus de cela, son long-métrage lui a rapporté un vrai pactole.

Le jackpot pour Nolan

Variety affirme ainsi que Nolan a gagné près de 100 millions de dollars grâce à Oppenheimer ! Pour toucher cette somme, le cinéaste britannico-américain a pu compter sur son salaire, une part des profits du film ainsi que des bonus liés aux résultats au box-office. Enfin, sa double victoire aux Oscars, en tant que réalisateur, mais aussi producteur du long-métrage, a fait gonfler ses revenus venant de ce projet.

Le succès d’Oppenheimer aux Oscars devrait aussi permettre au film de franchir la barre du milliard de dollars de revenus générés au box-office mondial (il en est pour le moment à 958 millions). Car, suite à la cérémonie victorieuse pour le long-métrage, ce dernier va ressortir dans 1000 cinémas américains pour un week-end.

Que va maintenant faire le réalisateur ?

On peut désormais se poser la question de ce que fera Nolan maintenant que le chapitre de sa carrière consacré à Oppenheimer va se refermer. Sur ce sujet, Variety relaie deux rumeurs. La première parle d’un possible remake de The Prisoner, la série des années 1960. Après avoir failli le faire en 2009, le cinéaste pourrait reprendre cette idée.

La deuxième rumeur est simple : Nolan va se mettre à écrire un nouveau scénario original, sans que l’on sache duquel il s’agira. On peut aussi évoquer les bruits de couloirs persistants sur la possible implication du réalisateur dans le futur de James Bond, une franchise dont il est un grand fan. En novembre dernier, il avait nié toute implication dans le prochain opus. Mais peut-être que les producteurs de la saga, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, tenteront tout de même de le convaincre.