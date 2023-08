Oppenheimer dépasse un des plus grands succès de Nolan au box-office mondial

Derrière le phénomène "Barbie", le film de Christopher Nolan continue lui aussi son triomphe au box-office mondial. "Oppenheimer" vient même de dépasser un précédent grand succès de son réalisateur, et est déjà une des plus belles performances de l'année.

Le très solide succès Oppenheimer

Il y a peu, Cillian Murphy admettait qu'il aurait voulu faire partie du casting d'Interstellar, un des plus beaux succès de Christopher Nolan. Dans le cas où l'acteur irlandais, titulaire du rôle-titre d'Oppenheimer, chercherait de quoi contrarier ce regret, le succès d'Oppenheimer dans les salles devrait ainsi lui faire plaisir. En effet, au terme de ses cinq premières semaines de sortie, le drame biographique du réalisateur de la trilogie The Dark Knight vient de dépasser la barre des 700 millions de dollars au box-office mondiale, établissant même une marque supérieure à celle d'Interstellar, sorti en 2014.

Interstellar ©Warner Bros.

En effet, avec 718 millions de dollars de recettes au box-office mondial, Oppenheimer fait mieux que le film de science-fiction avec Matthew McConaughey, qui a lui stoppé ses compteurs - toutes sorties et ressorties confondues - à 715 millions de dollars. Avec ce score, qui devrait encore gonfler, Oppenheimer devient le quatrième plus grand succès de Christopher Nolan au box-office global, après The Dark Knight Rises (1,08 milliard), The Dark Knight (1,006 milliard) et Inception (837 millions). Si la barre du milliard semble - a priori - inaccessible, Oppenheimer pourrait fortement s'approcher de la performance d'Inception, et pourquoi pas la dépasser.

Devant Fast & Furious et sur les talons de Marvel

Qui aurait cru que le film historique et au sujet austère, beaucoup plus dialogué qu'explosif, attirerait autant de spectateurs dans les salles du monde ? Dans une année 2023 qui connaît de très grands succès - Super Mario Bros. le film et Barbie -, Oppenheimer s'offre en effet même le luxe de dépasser des blockbusters très populaires. Ainsi, le film avec Cillian Murphy a déjà dépassé Fast X, qui a cumulé au niveau mondial 704 millions de dollars de recettes. Il laisse aussi dans le rétroviseur Spider-Man : Across the Spider-Verse (686 millions).

J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) - Oppenheimer ©Universal Pictures

Oppenheimer est actuellement le quatrième film le plus performant de l'année, derrière Super Mario Bros. le film, Barbie, et Les Gardiens de la Galaxie 3. Il pourrait aussi, sur sa belle lancée dans les marchés internationaux, dépasser la performance du film du MCU au box-office mondial, qui se chiffre à 845 millions de dollars de recettes. Ce faisant, il dépasserait Inception pour devenir le troisième plus grand succès de Christopher Nolan, et le troisième succès de l'année 2023. Pas mal, pour un biopic historique et scientifique...