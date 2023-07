Oppenheimer : des fans repèrent une bourde dans le film

Connu pour son perfectionnisme, Christopher Nolan a laissé passer une bourde dans "Oppenheimer". Une erreur repérée dans la scène où le protagoniste interprété par Cillian Murphy effectue un discours après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki.

Oppenheimer : le biopic ultra dense de Christopher Nolan

Douzième long-métrage de Christopher Nolan, Oppenheimer est un film aussi passionnant que complexe, qui retrace plusieurs parties de la vie de J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique incarné par Cillian Murphy. De ses études à son audition de sécurité pour ses liens avec des communistes, en passant par ses recherches à Los Alamos et l'essai Trinity, le biopic alterne entre différentes temporalités et dévoile une multitude d'informations sans mettre de côté sa dimension spectaculaire, aussi grave et macabre soit-elle.

J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) - Oppenheimer ©Universal Pictures

Une expérience visuelle et sonore d'une intensité rare, de laquelle le public ressort éreinté. Et si le rythme est constant pendant trois heures, que les conversations scientifiques s'enchaînent et que les visages se succèdent, certains spectateurs ont repéré une erreur historique.

Des spectateurs ultra attentifs

Dans l'une des scènes les plus marquantes d'Oppenheimer, le protagoniste effectue un discours après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon. Un passage angoissant et anxiogène dans lequel le personnage est victime de visions d'horreurs et a énormément de mal à verser dans le patriotisme, réalisant qu'il est réellement devenu "le destructeur de mondes".

J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) - Oppenheimer ©Universal Pictures

Réputé pour son sens du détail, Christopher Nolan en a négligé un dans cette séquence, comme l'ont fait savoir plusieurs internautes. Ces derniers ont repéré que cinquante étoiles figurent sur les drapeaux américains brandis par plusieurs membres de l'assemblée.

Or, en 1945, le drapeau ne compte que 48 étoiles puisque l'Alaska et Hawaï ont été reconnus comme le 49e et le 50e État en 1959. Un an plus tard, le 4 juillet 1960, les États-Unis officialisent le drapeau aux 50 étoiles. Cet anachronisme a été mis en avant par plusieurs utilisateurs de Twitter ainsi que sur IMDb. Selon le site, il est également possible d'apercevoir des véhicules modernes dans le long-métrage. Des erreurs qui n'enlèvent évidemment rien aux immenses qualités d'Oppenheimer.