Oppenheimer : des images inédites pour le nouveau blockbuster de Christopher Nolan

À sept mois de sa sortie dans les salles françaises, "Oppenheimer" de Christopher Nolan se montre dans des images inédites, dévoilées par le magazine "Total Film". On y découvre, notamment, les personnages incarnés par Robert Downey Jr. et Emily Blunt.

Christopher Nolan de retour pour atomiser le cinéma

Après Tenet, sorti en 2020, Christopher Nolan présentera en juillet 2023 son nouveau long-métrage : Oppenheimer. Comme son titre l'indique, le film va ainsi raconter une partie de la vie de Robert Oppenheimer, scientifique américain dont le rôle fut décisif dans la fabrication de la première bombe atomique. Directeur scientifique du "Projet Manhattan", il est incarné par Cillian Murphy dans Oppenheimer.

Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) - Oppenheimer ©Universal Pictures

Et bien que le réalisateur, le sujet et l'acteur principal du film constituent déjà des arguments forts, le casting complet d'Oppenheimer finit de convaincre. Pour n'en citer que quelques-uns, seront ainsi aussi à l'affiche : Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon et Dane DeHaan, Kenneth Branagh, Josh Hartnett, Benny Safdie et Gary Oldman, Robert Downey Jr., Matthew Modine et Rami Malek, Casey Affleck, Jason Clarke...

Un court teaser a déjà été diffusé, à l'ambiance mystérieuse et tendue. Aujourd'hui, Total Film a apporté en exclusivité un peu de nouveauté en dévoilant des images inédites. Dans celles-ci, au nombre de six, deux sont des photos de tournage et les quatre autres sont tirées du film.

Couleurs et noir et blanc pour deux périodes ?

Des images qui suivent ci-dessous, on peut comprendre que le film abordera a priori deux périodes avec une photographie différente. De la couleur pour le temps du "Projet Manhattan" et du noir et blanc pour la suite. Une suite en effet compliquée pour Oppenheimer, dont les opinions politiques et finalement l'opposition au développement des armes thermonucléaires (la bombe H) lui vaudront une mise au ban pendant le maccarthysme.

On peut ainsi découvrir Oppenheimer avec son épouse Katherine, incarnée par Emily Blunt (ci-dessous). On le voit aussi escalader une structure métallique (en tête d'article).

Oppenheimer ©Universal Pictures

Autre acteur que l'on peut découvrir dans son rôle : Robert Downey Jr. Celui-ci incarne Lewis Strauss, homme politique américain impliqué dans le développement de l'énergie et des armes nucléaires aux États-Unis. Il fut notamment très actif au sein de la Commission de l'énergie atomique des États-Unis qui a auditionné en 1954 le "père de la bombe atomique", alors accusé d'être un espion à la solde de l'Union soviétique.

Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) - Oppenheimer ©Universal Pictures

Même noir et blanc pour la fameuse audition du scientifique, qui semble donc être l'événement représenté dans l'image ci-dessous.

Oppenheimer ©Universal Pictures

Hoyte Van Hoytema fidèle au poste

Depuis Interstellar, le directeur de la photographie Hoyte Van Hoytema est de tous les films de Christopher Nolan, entre lesquels il a intercalé des collaborations pour Spectre, Ad Astra et Nope. On peut le voir sur les deux images suivantes, rivé à la caméra IMAX, pour capter les séquences dirigées par Christopher Nolan.

Oppenheimer ©Universal Pictures