Oppenheimer devient le plus grand succès de l'histoire pour un biopic

Le souffle et les radiations du biopic "Oppenheimer" sont encore très forts, avec des retombées exceptionnelles au box-office. Deux mois après sa sortie, le film de Christopher Nolan est en effet devenu le plus grand succès de l'histoire pour un film biographique, devant "Bohemian Rhapsody".

Oppenheimer plus fort que Freddie Mercury

Lorsque Christopher Nolan a quitté les studios Warner Bros. en 2021 pour les studios Universal, personne n'aurait imaginé que la séparation puisse être aussi bénéfique au cinéaste britannico-américain. Avec un budget de 100 millions de dollars, soit moitié moins que le budget de Tenet (2020), son biopic sur le physicien J. Robert Oppenheimer pouvait même apparaître comme un film de transition, après une série de blockbusters à grand succès.

J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) - Oppenheimer ©Universal Pictures

Mais Christopher Nolan n'est pas un des cinéastes contemporains plus acclamés pour rien, et Oppenheimer a largement dépassé les attentes, profitant même de son émulation avec Barbie pour faire tomber les records et atteindre les sommets du box-office. Deux mois après sa sortie, Oppenheimer est en effet devenu le plus grand succès de l'histoire pour un biopic, dépassant la marque précédemment établie par Bohemian Rhapsody en 2018.

Le biopic sur Freddie Mercury avait en effet accumulé 910 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Au lundi 18 septembre 2023, Oppenheimer affiche lui des recettes mondiales s'établissant à 912 millions de dollars.

Le milliard (et le Joker) en vue ?

Plus grand succès au box-office mondial pour un biopic, actuellement troisième plus grande performance de Christopher Nolan, derrière The Dark Knight Rises (1,084 milliard de dollars de recettes) et The Dark Knight (1,006 milliard de dollars de recettes). Passer devant le deuxième opus de la trilogie Batman signifierait passer la barre symbolique du milliard, et rapprocherait Oppenheimer d'un autre record : devenir le plus grand succès de l'histoire pour un film R-rated.

En effet, Oppenheimer est actuellement le deuxième film R-rated le plus profitable de l'histoire. Il se trouve derrière Joker de Todd Phillips, qui a fini son exploitation en salles avec 1,074 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

Oppenheimer peut-il passer le cap du milliard ? Ce n'est pas impossible, mais la perspective reste tout de même lointaine. Si jamais il y parvenait et, mieux encore, s'il dépassait Joker, il deviendrait alors le plus grand succès de l'histoire pour un film R-rated, biopic historique et production hors franchise ou saga.