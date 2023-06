Oppenheimer dominé par Barbie au box-office ?

Prévu pour le 19 juillet dans les salles françaises, "Oppenheimer", le nouveau film de Christopher Nolan, sera en concurrence directe avec "Barbie" qui sortira à la même date. D'après des prédictions, la comédie avec Margot Robbie pourrait faire un meilleur démarrage au box-office américain.

Oppenheimer vs Barbie : un combat annoncé

L'été s'annonce à la fois brûlant et coloré dans les salles de cinéma. Plus précisément à la date du 19 juillet puisque Oppenheimer et Barbie sortiront en même temps. D'un côté, il y a le nouveau Christopher Nolan sur le "père de la bombe atomique", et pour lequel le réalisateur aurait reproduit une explosion nucléaire sans CGI. Le long-métrage s'annonce impressionnant, d'autant plus avec toutes les salles IMAX pour le projeter - au grand dam de Tom Cruise qui s'est récemment énervé contre le film.

De l'autre côté, il y a le nouveau long-métrage de Greta Gerwig (Les Filles du docteur March) qui mettra en scène Margot Robbie en célèbre poupée, et Ryan Gosling en Ken. Deux salles, deux ambiances, avec d'ailleurs une pénurie de peinture rose provoquée par Barbie.

Cillian Murphy - Oppenheimer ©Universal Pictures

Étant donné l'attente autour de ces deux films, et leur date de sortie similaire, le public a commencé à construire une petite rivalité sur les réseaux sociaux entre Barbie et Oppenheimer. Les deux films ont d'ailleurs de sérieux arguments pour attirer le public. Mais à en croire les prédictions Puck (via World of Reel), c'est étonnamment Barbie qui pourrait mieux démarrer au box-office américain lors de sa sortie (le 21 juillet aux Etats-Unis).

Un meilleur démarrage pour Greta Gerwig ?

La comédie de Greta Gerwig pourrait engranger entre 45 et 55 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end d'exploitation, contre entre 30 et 35 millions de dollars pour Oppenheimer. Le tout pour des budgets similaires d'environ 100 millions de dollars.

Margot Robbie - Barbie ©Warner Bros.

Plusieurs éléments peuvent justifier ces chiffres. Déjà, il faut noter que le film de Christopher Nolan sera classé R (une première depuis plus de 20 ans). Ce qui réduit le public potentiel, les mineurs de 17 ans et moins devant être accompagnés d'un adulte. De son côté, Barbie est PG-13, donc simplement déconseillé aux moins de 13 ans.

Également, même si on ne connaît pas encore la durée exacte de Barbie, celle-ci devrait être inférieure à deux heures (on parle d'1h40). Avec une durée de trois heures, Oppenheimer ne peut dès lors pas avoir autant de séance dans une journée par écran.

Reste qu'il ne s'agit que de prédictions, et uniquement pour le marché américain. Et il faudra surtout voir ce que donnent les chiffres à la fin de l'exploitation en salles de Barbie et Oppenheimer. Dans tous les cas, on espère surtout que la qualité sera au rendez-vous pour les deux longs-métrages. Et qu'alors chacun aura le succès attendu.