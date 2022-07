Oppenheimer : le nouveau film de Christopher Nolan se dévoile dans un teaser grandiose

Attendu pour l'été 2023, "Oppenheimer" de Christopher Nolan se dévoile dans un premier teaser aussi beau qu'angoissant. Biopic sur "le père de la bombe atomique", J. Robert Oppenheimer, son nouveau film promet un spectacle qui nous plongera dans le feu nucléaire de la grande histoire, comme dans l'histoire intime de cet homme qui a changé le monde...

L'histoire de la bombe atomique contée par Christopher Nolan

Oppenheimer, nouveau film de Christopher Nolan après le magnifique et (très) complexe Tenet, a pris rendez-vous dans nos salles de cinéma le 19 juillet 2023. Une période de l'année à laquelle Christopher Nolan aime présenter ses films, et ce n'est donc pas un hasard si les premières images d'Oppenheimer, dans un court teaser (en tête d'article dans une vidéo en boucle, et en VOST ci-dessous), ont pu être découvertes lors des premières projections américaines de Nope, soit un an avant la sortie du film.

Un biopic en noir et blanc (et en flammes)

Autant pour nous plonger dans la période que pour s'inscrire dans un hommage au cinéma d'antan, les quelques images du teaser se donnent ainsi dans un noir et blanc aussi élégant qu'inquiétant. On y devine Julius Robert Oppenheimer (interprété par Cillian Murphy), "père de la bombe atomique", nommé directeur scientifique du Projet Manhattan en 1943. Un projet qui allait changer le monde : la mise au point de la bombe atomique, dans une course effrénée contre le programme développé par les nazis.

Si on ne voit pas dans ce teaser les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, respectivement le 6 et le 9 août 1945, les images s'accompagnent d'un compte-à-rebours qui confère ainsi un suspense tragique à cette mise-en-bouche.

Pour raconter qui était Oppenheimer, et quelle fut son oeuvre, c'est la voix d'Emily Blunt qui ouvre ce teaser. Celle-ci incarne son épouse, Katherine Oppenheimer, et on l'entend dire : "Le monde change, il se refonde. Ton heure est venue."

Grand casting pour la plus grande oeuvre de Nolan ?

Aux côtés de Cillian Murphy et Emily Blunt, on trouve du très beau monde. Pour ne citer que les plus célèbres, il y aura en effet à l'écran Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh et Josh Hartnett, Benny Safdie, Rami Malek, Kenneth Branagh et Gary Oldman. Rien que ça, et la liste ne s'arrête pas là...

Oppenheimer ©Universal Pictures

Passé de Warner à Universal Pictures pour produire ce film, Christopher Nolan a obtenu à peu près tout ce qu'il désirait. Doté d'un budget de production de 100 millions de dollars et du contrôle créatif total, sur un sujet a priori plus commun que celui de Tenet, Christopher Nolan prépare avec Oppenheimer ce qui pourrait être le grand film de 2023. On a hâte d'y être.