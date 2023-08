Oppenheimer ne fait pas mieux que Barbie mais bat un record au box-office

Entre "Oppenheimer" et "Barbie", le box-office mondial se porte à merveille en cet été 2023. Le film de Christopher Nolan vient de battre un nouveau record, et fait mieux que Steven Spielberg. Une très bonne nouvelle pour l'industrie du cinéma.

Oppenheimer : l'autre succès de l'été 2023

En ce mois de juillet 2023, deux films auront été au centre de toutes les attentions : Barbie de Greta Gerwig et Oppenheimer de Christopher Nolan. Tous deux sont sortis le 19 juillet, et tous deux connaissent une très belle carrière dans les salles. Le premier vient d'atteindre le milliard de dollars de recettes, tandis que le deuxième s'approche des 560 millions au box-office mondial. Un double succès qui a permis d'attirer de nombreux spectateurs dans les salles obscures.

Cela permet également à Christopher Nolan de renouer avec le succès après le score décevant de son précédent film, Tenet, qui avait terminé sa carrière à 365 millions de dollars de recettes (pour un budget énorme de 205 millions).

Cillian Murphy - Oppenheimer © Universal Pictures

Pour rappel, Oppenheimer nous plonge au cœur des intrigues de la Seconde Guerre mondiale, dévoilant les complexités morales et scientifiques qui entourent la création de la bombe atomique. Le film suit J. Robert Oppenheimer (incarné par Cillian Murphy), un éminent physicien, alors qu'il navigue entre les pressions du gouvernement américain, les dilemmes éthiques et les avancées technologiques sans précédent. Au fur et à mesure que l'équipe de scientifiques travaille sur le projet Manhattan, l'intrigue se concentre sur les tensions croissantes entre les impératifs militaires et les implications humanitaires de leur travail. Oppenheimer lui-même est confronté à des dilemmes intérieurs, questionnant les conséquences cataclysmiques de leurs découvertes.

Plus fort que Steven Spielberg

Si le film de Christopher Nolan ne parviendra pas à faire aussi bien que Barbie au box-office, il a tout de même battu un record ! En effet, il est désormais le film ayant pour sujet la Seconde Guerre mondiale le plus rentable de tous les temps. Il fait ainsi mieux que Dunkerque (déjà réalisé par Christopher Nolan) et ses 525 millions de dollars et renvoie Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg à la troisième place avec ses 482 millions.

Le triomphe inattendu mais rassurant d'Oppenheimer réside dans son contraste saisissant avec les tendances cinématographiques actuelles. En dépit de sa durée de trois heures, de son statut de biopic historique et de son approche artistique, incluant des séquences en noir et blanc, le film déroge résolument des sentiers battus des franchises et des blockbusters de super-héros. Son succès au box-office est une lueur d'optimisme, témoignant du fait que le public est disposé à embrasser une œuvre cinématographique profondément engageante et réfléchie. Évidemment, il ne faut pas occulter la puissante campagne de marketing qui a entouré sa sortie.