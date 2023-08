Oppenheimer : cette réplique choc a été improvisée

Christopher Nolan a confié en interview qu'une réplique d'une des scènes les plus marquantes d'"Oppenheimer" n'était pas prévue dans le script. Il a laissé son comédien l'improviser.

Oppenheimer : Christopher Nolan revient en force

Trois ans après Tenet, Christopher Nolan a présenté au monde son nouveau film en ce mois de juillet 2023 : Oppenheimer. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un biopic sur le célèbre physicien américain, inventeur de la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Le film explore sa vie, ses réalisations scientifiques, mais également ses dilemmes moraux auxquels il a été confronté en tant que pionnier de cette arme destructrice.

Pour porter ce long-métrage événement, Christopher Nolan a réuni un casting exceptionnel autour de Cillian Murphy avec notamment Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh ou encore Emily Blunt.

Oppenheimer est déjà un succès au box-office mondial. En deux semaines, le film a déjà récolté plus de 400 millions de dollars de recettes mondiales. C'est déjà plus que Tenet. En France, il a déjà été vu par plus de deux millions de spectateurs, ce qui en fait un des grands succès de l'année, avec Barbie.

Cillian Murphy - Oppenheimer © Universal Pictures

Cette réplique choc n'était pas prévue dans le script

Une des scènes les plus marquantes d'Oppenheimer est la discussion entre le physicien et Henry Stimson, le secrétaire à la Guerre, durant laquelle ils évoquent les potentielles cibles de la frappe atomique au Japon. Durant cette discussion, Stimson demande à l'équipe en charge d'éviter de bombarder la ville de Kyoto, car c'est là qu'il a passé sa lune de miel avec sa femme. Dans une interview accordée au New York Times, Christopher Nolan a confié que cette réplique n'était pas dans le script, et que c'était l'acteur James Remar qui en était à l'origine.

En effet, le réalisateur a expliqué que son script était en grande partie consacré à ses personnages principaux. Il a donc demandé aux nombreux seconds rôles d'effectuer leurs propres recherches, afin de pouvoir tirer parti de leurs trouvailles. C'est en faisant des recherches sur Henry Stimson que l'acteur James Remar a découvert qu'il avait passé sa lune de miel à Kyoto et en a informé Christopher Nolan. Ce dernier a alors trouvé judicieux d'ajouter cette information à la scène, et a laissé James Remar improviser cette terrible réplique.