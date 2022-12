Après un premier teaser, une véritable bande-annonce de "Oppenheimer" permet d'en voir davantage sur le prochain film ambitieux de Christopher Nolan, porté par Cillian Murphy.

Le nouveau Christopher Nolan se dévoile

Alors qu'Oppenheimer ne sortira pas dans les salles avant l'été prochain, Universal prend de l'avance et nous offre déjà une bande-annonce (en une d'article) digne de ce nom. Le prochain film de Christopher Nolan sera très ambitieux et ces nouvelles images (après un teaser et des photos) ne font que nous conforter dans l'idée qu'il s'agira de l'un des événements de l'année 2023.

Dans cette vidéo promotionnelle, on entend la voix de Cillian Murphy, qui interprète J. Robert Oppenheimer. On le voit à plusieurs étapes du développement de la bombe atomique et on le comprend tiraillé entre la théorie et la réalité. On l'entend notamment se demander si une telle arme peut leur être confiée, avant d'estimer qu'ils n'ont pas le choix. Il sera intéressant de voir jusqu'où ira Nolan dans sa réflexion sur cette arme dévastatrice qui marqua un tournant dans la Seconde Guerre mondiale.

Oppenheimer, un film monstrueux

On n'avait pas attendu la bande-annonce d'Oppenheimer pour être hypé par ce nouveau film de Christopher Nolan. D'une part, parce que chacun de ses projets apparaît plus fou et surprenant que le précédent. Il suffit de regarder un peu sa filmographie. Le cinéaste étant capable de varier les genres, entre le film de super-héros (la trilogie Batman), le drame de science-fiction (Interstellar), le film de guerre (Dunkerque) ou encore le film d'espionnage SF (Tenet). Autant dire que, sur le papier, le voir s'intéresser à l'histoire de J. Robert Oppenheimer et à son rôle dans le développement de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale a de quoi intriguer.

Cillian Murphy - Oppenheimer ©Universal Pictures France

D'autre part, ces dernières semaines, des éléments importants ont été dévoilés sur Oppenheimer. Un premier teaser, quelques photos et surtout une déclaration de Christopher Nolan qui explique avoir reproduit une explosion nucléaire sans CGI pour son film ! Avec cette information en tête, et la beauté de la bande-annonce, on peut espérer encore du très grand Nolan.

Oppenheimer sera à découvrir dans les salles le 19 juillet 2023.