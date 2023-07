Oppenheimer : voici les premiers avis sur le film événement de Christopher Nolan

"Oppenheimer", le nouveau film très attendu de Christopher Nolan avec Cillian Murphy dans le rôle principal, a été montré pour la première fois au public lors de l'avant-première parisienne au Grand Rex. Les premiers avis sont tombés et sont très positifs.

Christopher Nolan à Paris avec l'équipe d'Oppenheimer

Le mardi 11 juillet 2023 se déroulait à Paris l'avant-première d'Oppenheimer, nouveau film très ambitieux de Christopher Nolan. Une projection exceptionnelle qui s'est tenue au Grand Rex avec l'équipe du film. Les acteurs Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Jason Clarke, Trond Fausa Aurvåg et le réalisateur étaient présents pour signer quelques autographes avant de monter sur scène.

Christopher Nolan a alors pris la parole pour exprimer son attachement au cinéma le Grand Rex. En effet, c'est là qu'a été projeté pour la première fois son deuxième long-métrage Memento (2000). Et c'est donc également le Grand Rex qui aura été le premier à montrer Oppenheimer au public.

Pour rappel, Oppenheimer s'intéresse à Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), surnommé le "père de la bombe atomique". Avec ce film, Christopher Nolan raconte son histoire et son implication dans la création des bombes déployées à Hiroshima et Nagasaki (les 6 et 9 août 1945). Si le sort de la Seconde Guerre mondiale s'est joué en grande partie ici, ce fut au prix de centaines de milliers de morts.

Oppenheimer ©Universal Pictures

Des avis très positifs

C'est sur Twitter que les premiers avis sur Oppenheimer ont eu lieu après trois heures de film. Et le résultat est sans appel. Pour la très grande majorité, le nouveau long-métrage de Christopher Nolan est une grande réussite !

De notre côté, chez CinéSérie, Oppenheimer est "un tour de force magistral" avec des "performances humaines et techniques au top". Un film "radical et puissant" de la part de Christopher Nolan, qui offre là "un très grand moment de cinéma".

Du côté de nos confrères, Maximilien Pierrette (Allociné) décrit le film comme "un biopic trépidant sur l'inventeur de la bombe atomique, qui se mue en thriller captivant dans sa dernière heure dingue". Geoffrey Crété (Ecran Large) parle aussi d'un "Nolan radical", tandis que "de la première à la dernière seconde, tout est chargé de sens, de sons puis de sang". Cinemateaser est aussi amplement convaincu, voyant en Oppenheimer un "énorme morceau de cinéma".

Des journalistes étrangers ont également pu découvrir le film et se sont à leur tour exprimés sur Twitter. Matt Maytum de Total Film est resté "bouche bée" devant Oppenheimer, qu'il voit comme "une étude de personnage à grande échelle, avec une sublime performance centrale de Cillian Murphy". Lindsey Bahr parle d'une "réalisation spectaculaire, dans son adaptation véridique et concise, sa narration inventive".

En clair, Oppenheimer est "incroyable" comme l'écrit Bilge Ebiri (Vulture) avant d'ajouter : "Le mot qui me vient à l'esprit est "effrayant". Un drame historique complexe, au rythme incessant, incroyablement détaillé, qui se construit, se construit et se construit jusqu'à ce que Nolan fasse tomber le marteau de la manière la plus étonnante et la plus bouleversante".

Oppenheimer est à découvrir en salles le 19 juillet. Date à laquelle les critiques de la presse pourront être dévoilées.