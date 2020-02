Oscars 2020 : Avengers Endgame a établi un nouveau record

Vous avez aimé ? Partagez :

« Avengers : Endgame » était nommé qu’une seule fois aux Oscars 2020. Mais ça a suffi au film pour établir un record inédit, jamais atteint auparavant. Par contre, pas sûr qu’il fasse plaisir à Marvel Studios.

Le week-end dernier s’est tenue la 92ème Cérémonie des Oscars. Une nouvelle édition dominée par Parasite qui a remporté 4 statuettes, dont celle du meilleur film. Une première historique. Mais ce n’est pas le seul record à avoir été établi. Le mastodonte Avengers : Endgame, a lui aussi offert son propre exploit. Le film des frères Russo comptabilisait une seule petite nomination dans la catégorie meilleurs effets visuels. Il était opposé à The Irishman, Le Roi Lion, Star Wars : L’Ascension de Skywalker et 1917. C’est ce dernier, le film de Sam Mendes, qui a remporté l’Oscar. Mais la défaite d’Avengers : Endgame est historique.

Avengers : Endgame, sorti le 24 avril dernier, a explosé les scores du box office. En effet, avec plus de 2,7 milliards de dollars de recettes, le film Marvel se place comme l’œuvre qui a rapporté le plus d’argent au box office de toute l’histoire du cinéma (sans prendre en compte l’inflation) devant Avatar.

Endgame : le record de trop ?

Au cours du temps, sans compter Endgame, neuf films ont atteint la première place du box-office : Autant en emporte le Vent, La Mélodie du Bonheur, Le Parrain, Les Dents de la Mer, Star Wars : Un Nouvel Espoir, E.T. L’Extraterrestre, Jurassic Park, Titanic et enfin Avatar et ses 2,7 milliards de dollars de recettes. Tous ces films ont un jour atteint le sommet et ont remporté au moins trois Oscars :

Avengers : Endgame vient donc de créer un nouveau record. C’est le seul long métrage de la liste des films ayant rapporté le plus d’argent au box office, à ne pas avoir remporté d’Oscars. Bien sûr, ce n’est pas une surprise que Endgame soit reparti bredouille étant donné qu’il n’était nommé que dans une seule catégorie, mais ce record peut éventuellement témoigner du mode de consommation de cinéma qui est en train de changer et du fossé qui se creuse entre succès public et accueil critique.