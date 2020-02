Oscars 2020 : pourquoi Eminem a chanté Lose Yourself 17 ans après 8 Mile ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Une surprise attendait les prestigieux invités de la 92e cérémonie des Oscars. En effet, un invité de marque a fait le show devant une audience ébahie : Eminem, venu interpréter « Lose Yourself »…

L’acteur et musicien Lin-Manuel Miranda (His Dark Materials) présentait un montage regroupant les vainqueurs les plus emblématiques de l’Oscar de la meilleure chanson originale. Le dernier extrait diffusé provenait d’8 Mile, le film inspiré de la vie d’Eminem. Alors que les notes de Lose Yourself résonnaient, un des rappeurs les plus célèbres au monde a surgi sur scène…

Dans le plus grand secret

L’apparition d’Eminem durant la cérémonie était un secret bien gardé. Très bien gardé, même. Le nom de l’artiste n’était même pas écrit sur les fiches récapitulatives du déroulement de la cérémonie. La surprise fut donc totale et les réactions survoltées. Oui, le public des Oscars sait s’amuser – on se rappelle du fameux selfie d’Ellen de Generes qui avait saturé Twitter. Si la cérémonie des Césars est réputée pour être relativement ennuyeuse et peu animée, ce n’est pas le cas au Dolby Theater…

Ainsi, Idina Menzel (Frozen), Anthony Ramos (In the Heights), Jasmine Cephas Jones (Mrs.Fletcher) ou encore Kelly Marie Tran (Star Wars) se sont ambiancés comme jamais durant la performance du rappeur. Une seule personne était vraiment aux abonnés absents durant l’interprétation de Lose Yourself, en la personne du réalisateur Martin Scorsese qui avait l’air de franchement commencer à saturer et somnolait plus qu’autre chose !

Un goût d’inachevé pour Eminem

Retour dans le passé. En 2003, Barbra Streisand décerne l’Oscar de la meilleure chanson originale : c’est Lose Yourself, titre phare d’8 Mile, qui remporte la statuette. Seul problème: ce soir-là, Eminem n’est pas présent. Il a en effet décidé de rester auprès de sa fille… Une décision controversée mais qui a permis au compositeur du morceau d’avoir son moment de gloire. En effet, c’est lui qui est allé accepter le trophée pour son acolyte. Eminem a donc pris son mal en patience… Et a finalement réussi à fouler la scène qui aurait du être sienne en 2003 ! Une belle revanche pour l’artiste, qui en a d’ailleurs profité pour passer un moment en compagnie d’Elton John, vainqueur de l’édition 2020.

Le rappeur a par la suite tweeté ce fameux passage, avec pour légende :

Merci [ à l’Académie ] de m’avoir reçu. Désolé d’avoir mis dix-huit ans à venir jusqu’à vous…

Eminem a aussi accompagné son message d’une référence au texte de Lose Yourself quelque peu arrangé pour l’occasion : « Look, if you had another shot, another opportunity… ». Un clin d’œil à une chanson qui a marqué sa carrière et continue de faire vibrer des millions de fans.